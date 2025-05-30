ليلى علوي تحتفل بـ"أسعد أيام حياتها" مع ابنها خالد

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية ليلى علوي بتخرج ابنها خالد بعد ان قدّم مشروع التخرج ضمن دراسته الجامعية.



وقد شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات من كواليس هذا الحدث السعيد، وعبّرت من خلاله عن مشاعرها الجياشة قائلة: "امبارح كان من أسعد أيام حياتي... شفت فرحتي كلها في لحظة نجاح ابني خالد في مشروع تخرجه. ألف مبروك يا حبيبي، من قلبي فخورة بيك، وإن شاء الله تكون أيامك الجاية كلها نجاح وسعادة، ويوفقك ربنا في كل خطوة، ويحقق لك كل أحلامك يا أغلى الناس."

وفي سياق آخر، يُذكر أن الممثلة ليلى علوي تم تكريمها خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذي أُقيم مساء الإثنين الماضي في مكتبة مصر الجديدة.