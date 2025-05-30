محمد منير يبكي على المسرح في مشهد مؤثر.. ما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر للفنان المصري محمد منير، ظهر فيه وهو يبكي متأثرا.

وأحدث مقطع الفيديو ضجة واسعة بين الناشطين على الانترنت، إذ تساءلوا عن أسباب بكاء منير.

وتبين لاحقا أ الفيديو قديم ويعود إلى حفل أُقيم في مدينة الإسكندرية في تموز/يوليو من عام 2022، وكان هذا الحفل مميزا لدى منير إذ أنه الأول في المدينة الساحلية بعد غياب استمر عشر سنوات.

وأثناء غناء محمد لأغنيته الشهيرة "أنا بعشق البحر"، لم يتمالك نفسه، واضطر للجلوس من شدة البكاء غير قادرا على مواصلة الغناء، وذلك بسبب وفاة صديق عمره وعازف العود الألماني رومان بونكا، الذي توفي قبل يوم من الحفل.

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