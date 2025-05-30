ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الشيف عبير الصغير أمس، بخطوبتها على الشاب يوسف فرحات في حفل خاص بمنطقة جب جنين، وسط أجواء راقية بحضور العائلة والأصدقاء.

وحضر الحفل عدد من صانعي المحتوى أبرزهم

جو حطاب، وسام قطب، باتريك داوود، أحمد الخطيب، المايسترو، غريس،وغيرهم، ووثقوا أجواء الحفل الرائعة عبر حساباتهم الرسمية.

وتخلل الحفل لقطات عاطفية، إذ ظهر شقيقها وهويبكي متأثرا ويحتضنها في مشهد مؤثر لاقى تفاعلا واسعا.

يذكر أن عبير الصغير كانت قد احتفلت بعقد قرانها الشهر الماضي على يوسف فرحات، بخطوة مفاجئة، وأعلنت أن مهرها كان نسخة من المصحف الشريف.

كانت هذه تفاصيل خبر عبير الصغير تحتفل بخطوبتها بأجواء رائعة.. وشقيقها يبكي متأثراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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