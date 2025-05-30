شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يتعاون مع فارس فهمي في ثلاث أغنيات بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم محمد فؤاد مع الملحن فارس فهمي في ثلاث أغنيات جديدة، من المقرر أن تُطرح ضمن ألبومه القادم خلال الأيام المقبلة عبر موقع يوتيوب. وتتنوع كلمات الأغنيات بين الشعراء محمد حمدي، ومحمد الجمال، وأحمد شكري، في تجربة موسيقية يصفها صنّاعها بالمميزة.



محمد فؤاد والملحن فارس فهمي

وأعرب الملحن فارس فهمي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع محمد فؤاد، مشيرًا إلى أنه يمتلك صوتًا فريدًا وحضورًا قويًا سواء على المستوى الفني أو الإنساني، وأكد أنه يتمنى أن تحظى الأغنيات الثلاث بإعجاب الجمهور عند طرحها، خاصة أنها تحمل طابعًا فنيًا مختلفًا في كل عمل.



محمد فؤاد والملحن فارس فهمي

النجم محمد فؤاد تميز بغناء اللون الرومانسى والدرامى، وبإحساسه المرهف وصوته القوى تمكن من أسر قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، ويعد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.

يعد فؤش واحدًا من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية.

يذكر أن الملحن فارس فهمى قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم رامى جمال، وأحمد شيبة ، ومصطفى كامل، وعمر كمال.