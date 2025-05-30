شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز زيجات مديحة يسري وقصص الحب والفراق.. ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة مديحة يسري، حيث توقيت في 30 مايو 2018 وهى إحدى نجمات الزمن الجميل، والتى تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ السينما المصرية والعربية. اكتشفها المخرج محمد كريم، وظهرت لأول مرة على الشاشة عام 1940 أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب، حيث أطلت بدور صاحبة "الوجه المبتسم"، وفي الأربعينيات، تم اختيارها ضمن قائمة أجمل عشر نساء في العالم، لما كانت تتمتع به من جمال وأناقة لافتة.

مرت مديحة يسري بتجارب عديدة على المستوى الشخصي، حيث تزوجت أربع مرات، ثلاث منها من داخل الوسط الفني. بدأت حياتها الزوجية مع المطرب والملحن محمد أمين، وأسسا معًا شركة إنتاج قدمت أفلامًا منها أحلام الحب، غرام بدوية والجنس اللطيف. ثم تزوجت من الفنان أحمد سالم عام 1946، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا.

الزيجة الأشهر في حياتها كانت من الفنان محمد فوزي، الذي شاركته بطولة عدد من الأفلام الناجحة، من أبرزها فاطمة وماريكا وراشيل، آه من الرجالة، وبنات حواء، حيث قدمت دور رئيسة جمعية تطالب بالمساواة بين المرأة والرجل. دعمته في تأسيس شركة الأسطوانات الخاصة به، وكان بينهما ابن وحيد هو عمرو، الذي توفي لاحقًا في حادث سيارة مأساوي.

أنهت علاقتها بفوزي بعد عشر سنوات من الزواج ، بينما كانت آخر زيجاتها من الشيخ إبراهيم سلامة الراضي، شيخ مشايخ الطريقة الحامدية الشاذلية الصوفية.