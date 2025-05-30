خطط سرية أعدتها الملكة إليزابيث الثانية لهذه الغاية

ميرنا وليد - بيروت - كانت الملكة إليزابيث قلقة على مستقبل الأميرة شارلوت وقررت إعداد خطط لحمايتها وضمان مستقبلها فأعدت ثلاث خطط سرية لهذه الغاية: الأولى عينت الأميرة آن وصية على الأميرة الصغيرة شارلوت وتحويل ثروتها الى شارلوت البالغة 900 مليون جنيه إسترليني ومن خلال خطتها تعمدت توجيه رسالة قاسية الى كاميلا.

الخطة الثانية أورثت الملكة إليزابيث الأميرة شارلوت ثروة كبيرة ومجموعة مجوهراتها لتصبح أثرى طفلة في العالم . الخطة الثالثة أنها دربت الأمير ويليام على واجباته الملكية إنطلاقاً من قناعتها أنها تحافظ على الأميرة شارلوت من خلال العناية بوالدها الأمير ويليام حتى يتسلم العرش البريطاني.