تامر حسني يمازح باسم سمرة بتعليق لافت

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو له برفقة الممثل باسم سمرة أثناء احتفاله بعيد ميلاده بحضور عدد من الأصدقاء المقربين من بينهم الممثل محمد ثروت.
وظهر باسم سمرة في مقطع الفيديو وهو يقطع الكيك الخاص بعيده، لكن بطريقة طريفة للغاية، وعلق تامر على الفيديو قائلا: "باسم سمرة مش بيقطع تورتة عيد ميلاده، ده بيقتل التورتة، السلاح يطول يا عم باسم، ده عيد ميلادك مش عيد ميلاد عيسى الوزان!"
وجاء هذا الاحتفال بعد أيام قليلة من العرض الخاص لفيلمهم الجديد "ريستارت"، الذي انطلق مؤخرًا في دور العرض السينمائي.
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