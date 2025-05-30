ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور قديمة له.

وظهر الفيشاوي في الصور برفقة الفنانة الاستعراضية دينا، من كواليس فيلم "عادل مش عادل" وهو يجلس بجانبها.

وأرفق الفيشاوي الصور بتعليق كتب فيه: "أحمد الفيشاوي ودينا من كواليس فيلم "عادل مش عادل".

واثارت الصور جدلا واسعا على الانترنت، إذ تفاعل المتابعون مع الصور وأعربوا عن اعجابهم بالصور، بنيما انتقد آخرون طريقة جلوسه بجانبها ووضع يده على رجلها، وكتب أحدهم: "إيدك فين يا فنان"ن وكتب آخر: "طب إيدك من عليها".

كانت هذه تفاصيل خبر صور لأحمد الفيشاوي ودينا تحدث جدلا واسعا.. والمتابعون: "إيدك فين يا فنان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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