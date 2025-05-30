شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الموسم الثانى من مسلسل The Gentlemen لـ جاى ريتشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نتفليكس عن انطلاق تصوير الموسم الثاني من مسلسل "The Gentlemen" فى الولايات المتحدة، العمل من إخراج المخرج العالمي جاى ريتشي، مع عودة كل من ثيو جيمس، وكايا سكوديلاريو ودانيال إنجز .

كما يشهد الموسم الجديد عودة عدد من الأسماء البارزة، من بينهم راي وينستون وجولي ريتشاردسون وفيني جونز وجاسمين بلاكبورو ومايكل فو وهاري جوودوينز وروبي سير، وبيرس كويغلي وجيانكارلو إسبوزيتو.

كما ينضمّ إلى طاقم الموسم الثاني كل من هيو بونفيل وبنجامين كليمنتين، وبينيديتا بوركارولي، وميكيلي موروني وسيرجيو كاستيليتو، وأمرا مالاسي، وتايلر كونتي ومايا جاما.

على أن يدور الموسم الجديد من مسلسل The Gentlemen بعد أن تمرّ سنة كاملة على تعاون إيدي وسوزي لتولي مهام إدارة إمبراطورية بوبي الإجرامية خارج البلاد. ومع توسّع نفوذهم، تبدأ قرارات بوبي في إثارة الشكوك، ويصبح على إيدي وسوزي أن يتخذا قرارًا حاسمًا، تُرى هل يخوضان المعركة لإنقاذ كل شيء؟ أم يتركان الأمور تنفلت من أيديهما؟ ولكن مع الاندفاع والجموح .. من الصعب توقع نهاية سعيدة.