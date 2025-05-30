شكرا لقرائتكم خبر عن ضحكنا معه ولم ننساه.. إفيهات خالدة لحسن حسني في ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير حسن حسني، أحد أبرز نجوم الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، وصاحب رصيد فني ضخم تجاوز 515 عملاً ما بين المسرح والسينما والتلفزيون، ليصبح من أكثر الفنانين مشاركة في الأعمال الفنية.

اشتهر حسن حسني بخفة دمه وحضوره الطاغي، وترك بصمة خاصة من خلال مجموعة من الإفيهات والجمل الساخرة التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور حتى اليوم. وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز هذه الإفيهات التي شكلت جزءًا من وجدان المشاهد المصري:

غبي منه فيه: في هذا الفيلم الشهير مع هاني رمزي، أطلق حسن حسني عددًا من الإفيهات الشهيرة، منها:"يا أم نيازي صحي نيازي وقوليله ضبش حرامي" و*"يا ناس هموت يا ناس!"*. اللمبي: جسد شخصية والد اللمبي بطريقة ساخرة، واشتهر بجمل مثل:"أمك حلوة أوي يا لمبي" و*"أبوك مات إزاي؟!"* الباشا تلميذ: في مشهد كوميدي مع كريم عبد العزيز، قال عبارته الشهيرة:"يا فاشل يا فاشل!" اللي بالي بالك: مع محمد سعد، أطلق عبارته المحبوبة:"إيه ياد الحلاوة دي؟!"

ترك حسن حسني إرثًا فنيًا لا يُنسى، وظلت إفيهاته حاضرة كعلامات في ذاكرة السينما المصرية والكوميديا الراقية.