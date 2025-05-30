شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تقيم حفلاً لأعمال وردة وبليغ حمدي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية، اليوم الجمعة، حفل غنائي يتضمن أعمال الفنانة وردة والموسيقار بليغ حمدي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً على المسرح الكبير، وسط إقبال جماهيري كبير لتأدية مختارات من أشهر أغاني المطربة الراحلة وردة الجزائرية، والتي تعاونت فيها مع الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

يحيى الحفل فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، بمشاركة مجموعة من النجوم منهم ياسر سعيد، وسارة زكي، ومحمد حسن، بالإضافة إلى الفنانة إيمان عبد الغني، حيث سيقدمون باقة من أبرز أغاني وردة التي سطرت تاريخًا فنيًا خالدًا.

وُلدت وردة في 22 يوليو 1932 بفرنسا، ثم انتقلت إلى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج حلمي رفلة، الذي قدّمها في أول بطولاتها السينمائية عبر فيلم "المظ وعبده الحامولي". اشتهرت بأغنياتها الوطنية والعاطفية، وتألقت في السينما عبر أفلام مثل "أميرة العرب" و"صوت الحب"، كما شاركت في مسلسلات أبرزها "أوراق الورد".

ارتبطت وردة بعلاقة فنية وشخصية مع الموسيقار بليغ حمدي، حيث تزوجا لتبدأ رحلة تعاون فني استثنائي، أنتجت عشرات الأغنيات الخالدة مثل "أوقاتي بتحلو" (1979)، رغم انفصالهما لاحقًا. تُوفيت في 17 مايو 2012، تاركةً إرثًا فنياً ضخمًا لا يزال حاضرًا في وجدان الجمهور العربي.