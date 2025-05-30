شكرا لقرائتكم خبر عن 400 قطعة من مقتنيات ديفيد لينش الشخصية فى مزاد علنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتمكن قريبًا محبو أيقونة السينما الراحل ديفيد لينش من اقتناء مقتنيات خاصة به من تاريخه السينمائى، وذلك بعدما أعلنت دار جوليان للمزادات ودار تيرنر للأفلام الكلاسيكية عن مزادٍ قادم بعنوان "مجموعة ديفيد لينش"، والذي سيضم أكثر من 400 قطعة من مقتنيات لينش الشخصية.

ستُطرح المجموعة للبيع ابتداءً من 18 يونيو المقبل عبر موقع جوليان الإلكتروني وحضورًا في دار مزادات جاردينا التابعة لها، ومن بين القطع المعروضة للبيع بالمزاد، العديد من القطع الثمينة للمعجبين، بما في ذلك كرسي المخرج المُصمم خصيصًا، ونسخة 35 مم الخاصة به من فيلم "Eraserhead"، والسجاد الأصلي من مسلسل "Twin Peaks"، وآلة صنع الإسبريسو المنزلية، ورأسي غزلان محنطين، وقوائم طعام ونصوص مسرحية من فيلم "Mulholland Drive"، والعديد من كاميرات الأفلام والفيديو القديمة، ومعدات تصوير أخرى، وجيتار كهربائي، وطقم طبول صوتي، ومجموعته الشخصية من أسطوانات الفينيل، بعضها مُوقع باسمه - وأعمال فنية، وأثاث، وغيرها.

وصرحت كاثرين ويليامسون، المديرة الإدارية في "جوليانز"، في بيان صحفي: "هذه القطع التاريخية العزيزة التي تعكس رؤية ديفيد لينش الفنية الفريدة، بالإضافة إلى شغفه واهتماماته التي تتراوح من كرسي المخرج، وآلة الإسبريسو، إلى جيتاره، ومجموعات الأسطوانات، وديكورات مستوحاة من مسلسل "Twin Peaks"، تأتي مباشرةً من منزل الفنان صاحب الرؤية الذي أثارت أفلامه الغامضة أحلامنا السريالية الأكثر إبداعًا وجماعية".