شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يحيل بهاء حسنى للتحقيق بعد تزييفه قرار إدانة لـ حسين الجسمى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، بيانا صحفيا أعلن فيه عن تحويل بهاء حسنى للتحقيق لتزييفه صياغة قرار من الجمعية يدين الفنان حسين الجسمى.

وجاء البيان كالتالي: بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعى، بشأن شكوى مقدمة من أحد أعضاء الجمعية، الملحن بهاء حسنى، ضد الفنان حسين الجسمى، تود الجمعية توضيح ما يلي:

• تم بالفعل استلام الشكوى، وتحويلها وفق الإجراءات المتبعة إلى لجنة فنية لدراستها.

• إلا أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل هو صياغة مزيفة لقرار اللجنة، لم تُعرض على مجلس الإدارة، ولم يكن لرئيس المجلس الدكتور مدحت العدل أى علم بها.

وأكمل البيان: "إنها صياغة قد أُعدّت من قِبَل العضو نفسه متحايلا على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات بعض أعضاء اللجنة وبناءً عليه، قرر رئيس الجمعية الدكتور مدحت العدل إحالة الملحن/ بهاء حسنى، وكل من يثبت مشاركته من الموظفين فى إعداد هذه الشهادة إلى التحقيق حفاظًا على الأمانة المهنية، واحترامًا للنظام المؤسسى واللوائح المنظمة لعمل الجمعية".

واختتم البيان: "وتؤكد الجمعية حرصها الدائم على احترام حقوق جميع أعضائها، والتزامها بمبادئ الشفافية والحيادية فى التعامل مع أى شكوى أو نزاع، ورفضها التام لأى استغلال غير قانونى لاسم الجمعية أو شعاراتها".