شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تلتقى جمهورها فى الأردن الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة روبي، اليوم الجمعة، حفلاً غنائياً في الأردن، وتقدم خلال الحفل باقة متميزة من أغنياتها الجديدة والقديمة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وتقدم روبى خلال الحفل عدداً من أغنياتها أبرزها، "ليه بيدارى، السنبلاوين، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي، عسل يا ناس، نمت ننه، الهشك بشك، لازقة خفاش، أمك وأبوك، سلم علي، يالرموش، أول مرة".

وعلى جانب آخر، تتعاون روبي في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدما أغنية جديدة ومختلفة سويا ستُطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

يشار إلى أن آخر أعمال روبى مسلسل إخواتى الذى عُرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025، بمشاركة نيللى كريم، جيهان الشماشرجى، كندة علوش، وآخرين، إخراج محمد شاكر خضير.