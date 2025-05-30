ريهام سعيد تعلن الصلح مع طبيب التجميل نادر صعب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 مايو 2025 01:20 صباحاً - أعلنت الإعلامية ريهام سعيد تصالحها مع طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بعدما اتهمته بتشويه وجهها وإحداث عاهة مستديمة، نتيجة خطأ طبي، وبررت ريهام موافقتها على الصلح أن السلام النفسي أهم شيء في الكون.

ونشرت ريهام سعيد مقطع فيديو يجمعها بشقيقة الطبيب نادر صعب عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليه قائلة: «في هذه الأيام المفترجة تم الصلح بيني وبين الدكتور نادر صعب وهدي أخته أهلا وسهلا في مصر، راحة البال والسلام النفسي أهم شيء في الكون».

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قصة النزاع بين ريهام سعيد ونادر صعب

وسبق أن اتهمت ريهام سعيد طبيب التجميل الدكتور نادر صعب بتشويه وجهها وإحداث عاهة مستديمة لها نتيجة الإهمال الطبي، فضلًا عن الإخلال بما تفرضه عليه أصول مهنته، وإفشاء أسرارها.

وذكرت ريهام سعيد تفاصيل ما جرى معها في بلاغ رسمي إلى النيابة العامة، عن طريق موكلها الدكتور محمود كبيش، قائلة إنها توجهت إلى الطبيب في بيروت باعتباره جراحًا شهيرًا، بعدما طرأت بعض التغييرات على وجهها نتيجة إنقاص وزنها، وطلبت منه أن يجري لها الإجراء الجراحي اللازم.

وتضمن البلاغ أنه بعد عودة ريهام إلى القاهرة، فوجئت بتدهور تدريجي في ملامح وجهها، تمثلت أعراضه في تشوه كامل في المنطقة أسفل العينين وفي الجانبين العلويين للوجه، فضلًا عن وجود حرق ظاهر أسفل العين اليمنى، وحالة رعشة دائمة في جفن العين اليمنى تحول بينها وبين إغماض عينها أو فتحها كالمعتاد.

وتابع محامي ريهام: "تأكد أن طبيب التجميل اللبناني قد ارتكب أخطاءً طبية جسيمة، مخالفًا أبسط القواعد والأصول المهنية المتعارف عليها بين المتخصصين في مجال جراحات التجميل، موضحًا أن التواصل بين موكلته والطبيب لم يتوقف منذ عودتها إلى القاهرة، حيث عبرت له عن عدم ارتياحها لحالة التشوه المتفاقمة التي لحقت بوجهها والإصابة التي لحقت بأعصاب عينيها، إلا أنه كان دائم المراوغة والزعم بأن الأمور ستستقيم مع الوقت".

نادر صعب يرد على اتهامات ريهام سعيد

ورد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، على تصريحات ريهام سعيد ضده، واتهامه بتشويه وجهها؛ بسبب عملية التجميل التي خضعت لها مؤخراً في عياداته، مؤكدا إن الأمر متروك للقضاء، وإنه يثق بعدالة القضاء وقراره.

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نادر صعب يلجأ للقضاء المصري بسبب ريهام سعيد

وتابع نادر صعب تصريحاته قائلاً: "أنا بفتخر كيف كانت ريهام سعيد وكيف أصبحت، وبشأن الادعاءات التي تتحدث بها، فإنها متروكة للقضاء؛ لأنه الحكم في هذه القضية".

وأكمل تصريحاته بأنه قام برفع دعوى قضائية ضد ريهام سعيد في مصر ولبنان، وانتقد نادر صعب استغلال ريهام سعيد برنامجها على شاشة قناة "هي"؛ لإطلاق ادعاءات ضده، وقال صعب: "مش مسموح إنها تستغل منبرها لأغراض شخصية وتشهّر بسمعة أي إنسان، أياً كان السبب، ولكن أنا أثق في القضاء المصري".أنابيلا هلال تدافع عن زوجها نادر صعب

ومن جانبها، قالت المذيعة أنابيلا هلال، زوجة الدكتور نادر صعب، إنها تفتخر بإنجازات زوجها وتاريخه، وانتقدت أنابيلا هلال استغلال ريهام سعيد لمنصات السوشيال ميديا وموقع الصور إنستغرام للتشهير بأي شخص، وقالت: "بتأسف لتحويل منصة إنستغرام لمحكمة؛ لإطلاق الأحكام على الآخرين، فلكل مكان اختصاصه".

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نادر صعب يرد على اتهامات ريهام سعيد

وفي وقت سابق، نشر طبيب التجميل اللبناني نادر صعب مقطع فيديو؛ عبْر حسابه الخاص بـ"إنستغرام"؛ للرد على ما قالته الإعلامية المصرية ريهام سعيد، بأنه شوّه وجهها، ومن خلال مقطع الفيديو؛ استعرض الطبيب نادر صعب وجه الإعلامية ريهام سعيد قبل إجراء العملية، مؤكداً أنه لم يلجأ لنشر تلك المقاطع سوى بعد حديثها عنه، واتهامها له.

وخلال مقطع الفيديو، قال الطبيب نادر صعب إن حديثه فقط للتوضيح وللمرة الأخيرة، أن الإعلامية ريهام سعيد توجهت إليه لتصليح كامل الوجه وشد العنق، مُضيفاً أنها كانت قد خضعت لعمليات تجميل سابقة، وأكّد أنه شرح لها التفاصيل كافة، وأن ذلك موثّق، وتم تصوير الاتفاق، وأن لديها كامل المعلومات عن العملية الجراحية قبل إجرائها، وأن الإعلامية ريهام سعيد شرحت له بيديها كيف تريد أن يُصبح وجهها بعد إجراء العملية.

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