الأمير الحسين يمرض من كثرة حمل طفلته.. وهكذا كانت ردة فعله

ميرنا وليد - بيروت - في مشهد لافت من الفيلم الوثائقي "نشمي"، الذي يُعرض على شاشة التلفزيون الأردني، كشف الطبيب زيد مضحي أن آلام الكتف التي يعاني منها ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تعود إلى حمله اليومي لابنته الأميرة إيمان لساعات طويلة.



الطبيب أوضح خلال حديثه في الفيلم أنه وخلال فحصه الأخير للأمير، اعتقد في البداية أن الألم ناتج عن التمارين أو النشاطات البدنية، لكنه فوجئ بأن السبب بسيط وعاطفي، إذ قال له الأمير: "من أول ما أوصل البيت بحملها حتى تنام"، وعلّق الأمير على التشخيص قائلاً بعفوية: "أحلى تشخيص بتشخص فيه طول حياتي.. خليها توجع، مش مشكلة".

الفيلم يسلط الضوء على جانب إنساني من حياة الأمير الحسين، إلى جانب شغفه بالرياضة ودعمه للمنتخبات الوطنية، حيث قال: "الرياضة مش مجرد هواية، هي وسيلة لتعزيز حضور الدول وتوحيد الشعوب"، وختم برسالة محبة إلى الأردنيين: "أنا واحد منكم، وأتمنى أن يكون دعمنا للاعبينا طويل النفس وغير انتقائي".