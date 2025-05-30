“ريستارت” ينطلق بقوة.. تامر حسني يحطم أرقامه القياسية في يوم واحد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق فيلم “ريستارت” للنجم المصري تامر حسني انطلاقة قوية واستثنائية مع بدء عرضه في دور السينما، حيث سجّل رقماً قياسيًا في عدد حجوزات شباك التذاكر في يومه الأول، متفوقًا بذلك على فيلم بحبك الذي قدّمه حسني عام 2022، وكان يُعد الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما العربية حينها.

الفيلم انطلق رسميًا يوم الخميس 29 مايو 2025، لينافس بقوة ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي، ولاقى استقبالاً واسعًا من الجمهور المصري والعربي، حيث أجمعت الآراء على أن “ريستارت” يحمل طابعًا كوميديًا هادفًا، ويعكس قضايا معاصرة تمس الجيل الحالي، ما جعله يُصنّف كواحد من أبرز أفلام الموسم وأكثرها تأثيرًا.

تدور أحداث الفيلم حول شقيقتين تسعيان لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت رغم امتلاكهما لمتابعين قليلين على مواقع التواصل الاجتماعي. وعندما يُصبح المال عائقًا أمام طموحهما، تلجآن لعائلتهما ذات الطابع الكوميدي وتقرران التعاون مع وكيل رقمي غامض يُلقب بـ”الجوكر”، لتبدأ رحلة صعود غير متوقعة تنقلهما إلى قمة الشهرة والثروة، لكنها تأتي على حساب القيم والمبادئ التي كانت تجمع أفراد العائلة.

“ريستارت” من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ونجم كرة القدم السابق أحمد حسام “ميدو”.