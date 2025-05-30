شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Hacks لموسم خامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة max المنتجة لمسلسل الكوميديا Hacks عن تجديدة لموسم خامس، بالتزامن مع طرح آخر حلقات الموسم الرابع من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

ويدور مسلسل Hacks حول استكشاف التنظيم، الذى يتشكل بين ديبورا فانس، الممثلة الكوميدية الأسطورية من لاس فيجاس، وشابة منبوذة تبلغ من العمر 25 عامًا.

ويقوم ببطولة مسلسل Hacks، كل من جين سمارت، هانا إينبيندر، كارل كليمونز-هوبكنز، جنبا مع ضيوف الشرف، وهم كايتلين أولسون وكريستوفر ماكدونالد وبول دبليو داونز ومارك إنديليكاتو وبوبي ليو وجوني سيبيلي وميج ستالتر وروز عبدو.

ولم تعلن الشبكة المنتجة عن موعد محدد لبدء تصوير الخامس الثانى من Hacks بعد، ولكن من المقرر الإعلان عن كل التفاصيل المهمة خلال الفترة المهمة.