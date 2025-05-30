شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تكشف عن لوك شخصيتها فى فيلم الشيطان شاطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة زينة عن الصور الأولى لها بشخصية المذيعة التى تظهر بها خلال أحداث فيلم الشيطان شاطر الذى يجمعها بالنجم أحمد عيد، ويتواصل تصويره حالياً، حيث نشرت زينة الصور التى ظهرت فها بإطلالة ساحرة، على حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "علشان بحبكم قوي ده نيو لوك فيلمي الجديد".

فيلم "الشيطان شاطر" من بطولة أحمد عيد، زينة، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون ياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أيمن يوسف الذي يتعاون مع زينة للمرة الأولى فيما يكرر عمله مع الفنان أحمد عيد بعدما قدما سوياً فيلم "ياباني أصلي" عام 2017 نجاحا لافتاً وقت عرضه.

وتستمر زينة فى نشاطها السينمائى فى الفترة الأخيرة، حيث عرض لها مؤخراً فيلم "الدشاش" الذى جمعها بالنجم محمد سعد بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه عام 2008، ويشارك فى بطولة الفيلم باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، ومن تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.

وتنتظر زينة عرض فيلمها "بنات الباشا" الذى انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها، بشكل اجتماعى.



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لوك زينة فى فيلم الشيطان شاطر