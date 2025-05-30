شكرا لقرائتكم خبر عن رايا أبي راشد: روبرت دي نيرو خجول جدا وهيو جاكمان ألطف رجل في هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الاعلامية رايا أبي راشد، أن أصعب المقابلات مع النجوم العالمين شيء جيد لها لأنها تخرج مهاراتهم كمحاورين، قائلة: " روبرت دي نيرو من أصعب النجوم العالمين اللي تعمل معاه حوار لأنه خجول جدا ولازم تكون محاور شاطر عشان تطلع منه الكلام وكلامه قليل".

وأضافت رايا أبي راشد، خلال حوارها ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، أن روبرت دي نيرو من الناس الخجولين ولازم تبذل مجهود حتى تطلع منه الكلام، مشيرة إلى أن الفنان هيو جاكمان هو يعتبر ألطف رجل في هوليوود بالنسبة لها وهو جميل كشخص وليس كممثل فقط.

وكشفت عن أن رأيها في الحوارات مع جوليا روبرت قائلة: "في اوائل مقابلة عملتها معها في أوائل حياتي عملت مقابلة مع جوليا روبرت ومكنتش أفضل حاجة ولازم تعرفي تحاوريها وهي تغيرت مع الامومة وبقت لطيفة كثيرا مع الستات وقبل الامومة كانت ألطف مع الشباب".

