شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير .. "دموعك غالية علينا" الجمهور يتفاعل مع فيديو بكى فيه الكينج والان مع تفاصيل الخبر

تفاعل الجمهور مع فيديو قديم للكينج محمد منير من حفل بالإسكندرية قبل عامين، حيث بكى الكينج أثناء غنائه في الحفل، حزنا على رحيل صديقه وأحد أعضاء فرقته دومان بونكا وقتها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع تداول الفيديو من جديد، حيث علق الجمهور "دموعك غالية علينا يا كينج"، حيث توقعوا أن يكون الفيديو حديثا إلا أن المقطع من حفله بالإسكندرية قبل عامين.

وفي سياق متصل يطرح محمد منير ألبومه الجديد قريبا، ويضم ألبوم محمد منير كلمات لعدد من الشعراء، من بينهم: هالة زيات، مصطفى حدوتة، منة القيعي، تامر حسين، وكوثر مصطفى، كما يتعاون منير مع مجموعة من أبرز الملحنين، منهم: أحمد زعيم، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، والراحل محمد رحيم.

أما في التوزيع الموسيقي لألبوم الكينج محمد منير، فيشارك كل من عمرو عبد الفتاح وأسامة الهندي، بينما تولى أمير محروس مهام الـ"ميكس والماستر" للأغاني، ومن المنتظر أن يتم طرح أغاني الألبوم بشكل متتالٍ وعلى فترات، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في موسم صيف 2025.



بكاء محمد منير



دموع محمد منير