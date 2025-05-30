شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحتفل بنجاح ابنها فى مشروع التخرج: أسعد يوم فى حياتى وفخورة بيك والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت النجمة الكبيرة ليلى علوي بنجاح ابنها خالد في مشروع التخرج الجامعي، معربة عن فخرها الشديد به ومؤكدة أن يوم تخرجه هو من أسعد أيام حياتها.

ونشرت ليلى، عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو من احتفالية التخرج، صحبتها بالقول: "امبارح كان يوم من أسعد أيام حياتي، شفت فرحتي كلها في لحظة نجاح ابني خالد في مشروع التخرج"، ألف مبروك يا حبيبي ومن قلبي فخورة بيك، وإن شاء الله يجعل أيامك اللي جاية كلها نجاح وسعادة ويوفقك في كل خطوة ويحقق لك كل أحلامك يا أغلى الناس".

وكانت الفنانة ليلى علوي تألقت مؤخرا أثناء حضورها حفل الاستقبال الذي أقيم في مقر المدارس اليونانية بالقاهرة، احتفاءً بالعيد الوطني لدولة اليونان، يأتي هذا الحدث ضمن فعاليات السفارة اليونانية المنظمة على مدار يومين تحت شعار "احتفالات يونانية في ليالي المحروسة".



ليلى علوى مع ابنها خالد



واستهلت ليلى علوى كلمتها في حفل الاستقبال معربة عن سعادتها بالتواجد في المدرسة اليونانية، التي درست بها والدتها وخالتها، والتي لا تزال منارة تخرج أجيالاً تحتضن حضارتين عظيمتين. كما توجهت بالشكر لسعادة السفير السيد نيكولاس باباجورجيو على حرصه الدائم على إبراز المعالم اليونانية في القاهرة والإسكندرية، ورحبت بمعالي وزير الهجرة واللجوء اليوناني، السيد ماكيس فوريدس، الذي حضر الفعالية وايضا رحبت بفخامة نائب وزير الخارجية و الهجرة معالي السفير نبيل حبشي.



ليلى علوى في حفل مشروع تخرج ابنها