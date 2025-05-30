شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان وكيلانى وتامر فرج وعزوز عادل فى خطوبة مصطفى منصور وهايدي رفعت والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من الفنانين على حضور خطوبة الفنان مصطفى منصور والفنانة هايدي رفعت بخطوبتهما، منهم، محمد رضوان، محمد كيلاني، تامر فرج وزوجته، محمد صلاح آدم، عزوز عادل محمد ناصر، زينب العبد، أحمد كشك.

وخضع الفنان مصطفى منصور والفنانة هايدي رفعت لجلسة تصوير على هامش احتفالهما بخطوبتهما، وسيطرت الرومانسية عليهما، وذلك بأحد الأماكن المخصصة لهذه المناسبات.

وكان الثنائي مصطفى منصور وهايدي رفعت، أعلنا ارتباطهما فى بداية هذا العام، أثناء حضورهما العرض الخاص لفيلم الدشاش، واجتمع الثنائي فى عمل وحيد هى مسرحية يوم عاصم جداً التي عرضت عام 2023.

يذكر أن الفنانة هايدي رفعت شاركت فى مسلسل حكيم باشا الذى عرض فى شهر رمضان الماضي، حيث جسدت دور زوجة الفنان منذ رياحنة ضمن أحداث العمل، وهو من بطولة كل من، مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

أما الفنان مصطفي منصور فكانت أخر أعماله الدرامية هو مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات وبطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبوزيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبوالنجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

وشارك أيضا فى مسلسل "حدوتة منسية" من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.



محمد رضوان فى خطوبة هايدى رفعت ومصطفى منصور



أحمد كشط وتامر فرج



عزوز عادل فى خطوبة هايدي رفعت ومصطفى منصور