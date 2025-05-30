شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اطلاق اسم شقيق ووالدة حسن الرداد على أولاده.. لماذا خلد الرداد ذكراهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم حسن الرداد عن استقبال مولودته من زوجته النجمة إيمى سمير غانم، حيث اطلق عليها اسم فادية، وهو نفس اسم والدة حسن الرداد الراحلة، ولحسن ابن اطلق عليه اسم فادي على اسم شقيق حسن الرداد الراحل "فادي".

ويعود تخليد اسم فادي وفادية على أولاد حسن الرداد نظرا لمدى ارتباط حسن بشقيقه الراحل ووالدته الراحلة ولمسة وفاء لذكراهم الطيبة، حيث فقط حسن شقيقه فادى إثر حادث، حيث اصطدمت سيارة تريلا تسببت في وفاة شقيقه، فيما فقد أيضًا والدته قبل سنوات قليلة وهو ما تسبب له في حالة حزن شديدة وأثرت عليه خاصة أنه كان مرتبطًا بها جدًا.

آخر أعمال حسن الرداد كان مسلسل مسلسل عقبال عندكوا وتدور قصة فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض، بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نماذج مختلفة من الأزواج.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب حسن الرداد وإيمى سمير غانم كل من: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.