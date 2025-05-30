شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يحتفل بتخرج ابنته قدرية من الثانوية العامة الألمانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل النجم ياسر جلال بتخرج ابنته قدرية من الثانوية العامة، حيث نشر جلال صورة تجمعه بابنته وزوجته وابنه على حسابه بموقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "مبروك يا قدرية التخرج من الثانوية العامة الألمانية (الأبيتور) بتفوق ما شاء الله.. فخور بيكي يا دادو".



ياسر جلال يحتفل بخرج ابنته قدرية

استأنف النجم ياسر جلال تحضيرات مسلسله الجديد "للعدلة وجه آخر" الذي تعاقد عليه العام الماضي وكأن ينوى التواجد في موسم دراما رمضان 2025، ولكن تم تأجيله بسبب عرض الجزء الثاني من مسلسله جودر وصعوبة التواجد بمسلسلين من بطولته في نفس الموسم بسبب أمور تسويقية.

وبدأت الشركة المنتجة لمسلسل "للعدالة وجه آخر" الذي يكتبه عمرو الدالي ويخرجه محمد يحيى مورو، في ابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في بطولة العمل، حيث انضم كل من أروى جودة ومحمد علاء جامايكا، ومن المقرر الانتهاء من عملية التعاقدات مع باقي الأبطال خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لبدء تصوير العمل قريباً.

وقدم ياسر جلال آخر أعماله مسلسل "جودر 2" فى شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحى، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى.



ياسر جلال مع زوجته وابنته وابنه



ياسر جلال مع ابنته قدرية