فنانون حققوا نجاحًا بمجالي التمثيل والغناء لدى الجمهور.. تعرفوا إليهم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 07:22 مساءً - خلال الأيام الماضية طرح الفنان الكويتي علي كاكولي أحدث أغانيه والتي جاءت بعنوان "كله مني"، وقد لاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور حيث اقتربت مرات مُشاهدتها عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب" إلى المليون مُشاهدة خلال أيام.

رحلة علي كاكولي بعالم الغناء

وعلى الرغم من أن الفنان الكويتي على كاكولي حقق نجاحًا في مجال التمثيل بشكل كبير حيث شارك ببطولة عدد كبير من المُسلسلات الكويتية والخليجية إلا أنه كان له أيضًا اهتمام كبير بالغناء.

وقد أصدر الفنان علي كاكولي العديد من الأغاني والتي كانت بدءًا من عام 2018 حيث أصدر أولى أغانيه والتي جاءت بعنوان "من ورد عمري" ليتبعها عقب ذلك بإصدار عدد من الأغاني على مدار السنوات الماضية ومن أبرزها "الحب كما هو، عالهادي، مغرم، طلباتك بسيطة" والعديد من الأغاني الأخرى.

فنانون نجحوا بالتمثيل واتجهوا للغناء

وخلال السنوات الماضية شهد الوسط الفني في الوطن العربي إتجاه عدد كبير من المُمثلين للغناء، وياتي من أبرزهم الفنان محمد رمضان والذي كانت قد حققت أغانيه نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور كما قدم أيضًا عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية وشارك بالمهرجانات الموسيقية حول العالم بأغانيه.

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فيما جاء من أبرز الممثلين الذين قرروا أن يُقدموا أغاني بصوتهم الفنانة سمية الخشاب والتي أصدرت عددًا من الأغاني ومن أبرزها "عربية أنا، الموجة، بتستقوى" كما خاضت أيضًا الفنانة أيتن عامر تجربة الغناء من خلال إصدار عدد من الأغاني ومن أبرزها "اكشف، افراج، خطافة الرجالة، طلعت شاطرة" والعديد من الأغاني الأخرى.

مُطربون حققوا نجاحًا بالتمثيل

وعلى جانب آخر ، هناك العديد من المُطربين الذين قرروا أن يخوضوا تجربة التمثيل بعد نجاحهم في الغناء، ومن أبرزهم الفنان دياب والذي كان قد نجح في الغناء إلا أنه قرر أن يخوض تجربة التمثيل بالمُشاركة بعدد من الأعمال الفنية وحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور بالدراما التلفزيونية ومن أبرز المُسلسلات التي شارك ببطولتها "تحت الوصاية، قلبي ومفتاحه".



كما حققت أيضًا الفنانة مي كساب نجاحًا كبيرًا في مجال التمثيل على الرغم من بداية مسيرتها الفنية كمُطربة، وقد شاركت بعدد كبير من الأعمال الفنية أمام كبار الفنانين كما تميزت بخفة ظل جعلتها تُشارك ببطولة عدد من الأعمال الكوميدية ومن أبرز الأعمال الفنية التي شاركت ببطولتها الفنانة مي كساب ما بين السينما والدراما التلفزيونية "تامر و شوقية، خليج نعمة، بلطية العايمة، الفرح، عايزة أتجوز".

ومن ابرز المُطربين الذين احترفوا مجال التمثيل وكانوا أعضاء بالفرق الغنائية هما الفنان هاني عادل والذي يعد احد اعضاء فرقة "وسط البلد" الغنائية وقد شارك في عدد كبير من الاعمال الفنية ممثلًا، وأيضًا الفنان أحمد فهمي عضو فرقة "واما" الموسيقية والذي شارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية أمام كبار الفنانين وبشكل خاص الدراما التلفزيونية.

وخلال السنوات الأخيرة إتجه الفنان أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" الغنائية للتمثيل حيث شارك ببطولة عدد من الأعمال، وجاءت البداية من خلال السينما بفيلم "لما بنتولد" عام 2019 إلا أن النجاح الحقيقي جاء من خلال الدراما التلفزيونية ومسلسل "ريفو" والذي جسد بطولته وأيضًا مسلسل "دواعي السفر" والذي جسد بطولته أمام الفنان الفلسطيني كامل الباشا.

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