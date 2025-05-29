من قمة الإعلام العربي نيشان ديرهاروتيونيان: الرقمنة ستسيطر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 07:22 مساءً - "الرقمنة ستسيطر" هذا ما أكده الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان في حديث خاص لـ"الخليج 365" خلال تواجده في قمة الإعلام العربي 2025، معبراً أن مسؤولية الإعلام تصبح أكبر كون هناك الكثير من التضليل.

لوحة فسيفساء

واستهل نيشان حديثه بالتأكيد على أهمية تواجد جميع الإعلاميين في قمة الإعلام العربي قائلاً: "هذا الموعد يتجدد سنوياً حتى تجتمع كل الطاقات الإعلامية على أرض دبي".

ووجه الإعلامي تحية لكل "الفريق العامل، من نادي دبي للصحافة وفريق سعادة منى المري، الذين يصرون على أن يشعر كل شخص موجود طالب أو طالبة، مشارك أو مشاركة، محاضر أو صاحب جلسة أو ندوة، بأهميته" واصفاً قمة الإعلام العربي بـ"لوحة فسيفساء لا تكتمل إلا بوجود جميع العناصر"، معتبراً أن "النتيجة رائعة وخالية من الأخطاء وهذا يحسب لدبي".

الكثير من التضليل

وحذر نيشان ديرهاروتيونيان في حديثه لنا من أنه اليوم بات هناك "الكثير من التضليل والمعلومات الخاطئة والمعلومات الناقصة، وبات هناك الكثير من الزيف والذي بات صعباً التخلص منه"، وأضاف: "بات سهلاً جداً اليوم القيام بخطأ أو أي تصرف غير سوي ونسبه للذكاء الاصطناعي للتهرب من المسؤولية".

ووجه رسالة خاصة حول هذا الأمر قال فيها: "أتمنى اليوم أن نتوقف عن نسب كل خطأ للذكاء الاصطناعي لأننا لا نزال نحتفظ بحيز من الذكاء الطبيعي الذي نستطيع من خلاله تمييز الكذب من الحقيقة".

وربط الإعلامي التضليل كنتيجة بالاستيعاب الانتقائي قائلاً: "المتلقي بات يختار أن يفهم الخبر وفق أهوائه ووفق ما يروق له، لذلك سيكون هناك الكثير من التضليل والتأثير سيكون أوسع".

وفي سياق متصل تحدث نيشان عن سيطرة الرقمنة على القطاع قائلاً: "نقدم الكثير من محاضرات ونتحدث عن كون الإعلام التقليدي يتلاشى والسوشيال ميديا تأخذ مكانه، لكن هذا الجدل سينتهي في يوم من الأيام لأن الرقمنة ستسيطر".

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البودكاست



ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيقدم في يوم من الأيام برنامجاً يقوم على الذكاء الاصطناعي قال: "ممكن جداً أن يكون هناك استخدام للذكاء الاصطناعي في برامجي، لكن ورغم وجود الذكاء الاصطناعي، أرى أن الناس لا تزال تبحث عن الأمور البسيطة".

وتابع: "البودكاست مثلاً دليل دامغ أن الناس لم تعد ترغب بوجود أمور فضفاضة تفرضها التكنولوجيا، فالبودكاست عبارة عن ميكروفونين وضيف ومضيف، فقط، وهو نموذج من الراديو أو الإذاعة لكن مع كاميرا، ويحظى اليوم بمتابعة كبيرة، وهذا يدل على أن الناس تبحث عن الأمور البسيطة".

المحاور الجيد



وعبر نيشان عن انزعاجه من طبيعة الحوارات الإعلامية التي تقدم اليوم، قائلاً: "أنا بحاجة للاستماع لحوارات تغذي فكري فنادراً ما أستمع اليوم لحوارات أستمتع بها وأشعر بأن الإنسان فيها يخاطب الإنسان ويخاطب قلبه ويكون حقيقياً".

وأوضح: "المحاور الجيد يجعل الضيف يحب نفسه ويشعر أنه طبيعي أكثر فيتعرى من أقنعته بوجود هذا المحاور".

يذكر أن نيشان كان قد أدار جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الدراما والإعلام... من الترفيه إلى التأثير»، عقدت ضمن فعاليات «منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية» في إطار اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي 2025، وشارك في الجلسة الحوارية، التي حضرتها نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، كل من النجم أحمد السقا والممثل وكاتب السيناريو جورج خباز والممثلة هدى حسين.

قمة الإعلام العربي 2025

وكانت قمة الإعلام العربي 2025 انطلقت يوم الاثنين الماضي 26 مايو 2025 في مدينة دبي، وعلى امتداد ثلاثة أيام، بمشاركة لفيف من كبار الشخصيات والرموز والقامات السياسية والإعلامية ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصناع المحتوى والمؤثرين وخبراء التقنية‏ الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 8000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من داخل دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم العربي، وشهدت فعاليات خاصة ومميزة، وذلك ضمن أجندة حافلة تسلط الضوء على أبرز القضايا الإعلامية الراهنة.



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