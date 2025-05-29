تانيا قسيس تطرح "خليني معاك".. تعاون جديد مع عمرو مصطفى باللهجة المصرية

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس أغنيتها الجديدة بعنوان "خليني معاك" باللهجة المصرية، عبر قناتها، وهي ثالث تجربة غنائية لها بهذه اللهجة، بعد نجاحها السابق في أغنيتي "مش حب عادي" و"حكايتك فيا".



الأغنية من كلمات الشاعر مصطفى ناصر وألحان الفنان والملحن المصري عمرو مصطفى، وتمثل التعاون الثاني بينه وبين قسيس بعد النجاح اللافت لأغنيتهما الأولى "حكايتك فيا"، التي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور .

وتقول كلمات الأغنية:

خليني معاك، وأنا معاك

بتعلّم أعيش، أجمل إحساس

من يوم قابلت، وإنت بقيت في عينيّا

الدنيا وكل الناس .