دعوى قضائية ضد كيفن كوستنر بسبب هذا المشهد في فيلمه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - رُفعت دعوى قضائية ضد النجم العالمي كيفن كوستنر من قبل مؤدية مشاهد خطرة، اتهمته بإخراج مشهد اغتصاب "مرتجل وغير مجدول" خلال تصوير فيلم Horizon: An American Saga – Chapter 2 عام 2023، وبحسب مجلة People، ادعت ديفين لابيلا، بديلة الممثلة إيلا هانت، أنها تعرضت لانتهاك جسيم بعد أن طُلب منها أداء مشهد عنيف لم يكن ضمن السيناريو الأصلي، ولم يُتخذ فيه أي إجراء لضمان سلامتها الجسدية أو النفسية،وتزعم لابيلا أن الممثلة الأساسية، إيلا هانت، انسحبت من تصوير المشهد في 2 أيار 2023 بسبب رفضها تنفيذه، ليتم استدعاؤها فجأة لأداء المشهد من دون تحضير أو موافقة رسمية، وفي غياب تام لمنسقي الحميمية والسلامة، وأضافت أن كوستنر لم يستخدم إشارات التصوير المعتادة مثل "Action" أو "cut"، ما جعلها غير قادرة على التمييز بين بداية ونهاية التصوير، في موقع مفتوح أمام الحاضرين، مما فاقم من حدة التجربة.



تطالب لابيلا في دعواها التي تقدمت بها بمحكمة لوس أنجلوس بتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها، متهمة كوستنر بالإهمال وانتهاك خصوصيتها وسلامتها كمؤدية مشاهد خطرة.