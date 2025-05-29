حاتم العراقي يطرح ألبوماً جديداً يجمع بين الطرب العراقي والأغنية الخليجية

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان حاتم العراقي البومه الجديد، والذي يضم سبع أغنيات متنوعة بين الطابع العراقي الأصيل واللون الخليجي، إلى جانب موال واحد يختتم به العمل، ويحتوي الألبوم على خمس أغانٍ باللهجة العراقية، وأغنية سعودية بعنوان "يا سعد حظي"، وموال "ليل المحبّين" الذي يبرز قدرات حاتم في تقديم المواويل بأسلوبه المعروف.
من أبرز الأغاني المصوّرة في الألبوم، "وينه وينه" التي حملت طابعاً رومانسياً، بكلمات قصي عيسى، ألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع محب الراوي، وأخرجها ساري. كما صُوّرت أيضاً أغنية "يا سعد حظي" مع المخرج نفسه، وتم تصوير العملين في دبي ورأس الخيمة، ويضم الألبوم أيضاً أغنيات لافتة مثل "اتنازل وردلك"، و"ودّيني وياه" التي لحّنها حاتم العراقي بنفسه، إضافة إلى "قسمتي" و"سبع مليار"، التي تم تصويرها مع المخرج إيهاب الراشد، وجاءت برؤية إنسانية مؤثر، ويؤكد الألبوم الجديد استمرار حاتم العراقي في تقديم أعمال تجمع بين الأصالة والتجديد، بروح فنية تحاكي ذوق الجمهور العربي وتُبرز غنى الموسيقى العراقية والخليجية.
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