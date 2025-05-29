ممثّلة ترفع دعوى تحرّش ضدّ كيفن كوستنر… والأخير يخرج على صمته

ورد اسم كيفن كوستنر في دعوى تحرّش جنسيّ رفعتها ممثّلة مشاهد خطرة تزعم أنّها تعرّضت لمشهد اغتصاب مرتجل في موقع تصوير فيلم ” Horizon: An American Saga – Chapter 2″ عام ٢٠٢٣.

وقد ادّعت ديفين لابيلا في الشّكوى الّتي رُفعت أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا بمقاطعة لوس أنجلوس يوم الثلاثاء ٢٧ مايو، وحصلت عليها مجلة “بيبول” – أنّها “كانت ضحيّة مشهد اغتصاب عنيف مرتجل وغير مُخطّط له من إخراج كيفن كوستنر”.

كما أدرجت “لابيلّا” شركات الإنتاج الّتي تقف وراء الفيلم كمدّعى عليها في الدّعوى. وتطالب بمبلغ لم يُكشف عنه، وتطالب بمحاكمة أمام هيئة محلّفين. وكانت لابيلّا قد عُيّنت بديلةً للممثّلة الرّئيسيّة إيلّا هانت في فيلم “هوريزون٢”، بموجب اتفاقيّة مع نقابة ممثّلي الشّاشة (SAG)، وفقًا للشّكوى. وكانت وظيفتها هي أن تحلّ محل هانت “أثناء المشاهد الجسديّة”، بما في ذلك أداء الحركات الخطيرة.

وتشير الشّكوى إلى أنّ نقابة ممثّلي الشّاشة لا تسمح “بأيّة طلبات في اللحظة الأخيرة للعُري أو محاكاة الجنس”، ويُطلب من المنتجين تقديم إشعار قبل ٤٨ ساعة والحصول على إذن للممثّلة لإجراء أيّة تغييرات على المشاهد الحميمة. كما يشترط عقد “هانت” أن يكون لديها “منسّق لجميع المشاهد الحميمة”.

ادّعت “لابيلّا” في دعواها القضائيّة أنّه بعد تصوير فيلم “هوريزون٢” “لعدّة أسابيع” و”دون أيّة حوادث”، قيل لها إنّه “نظرًا لطبيعته الجسديّة للغاية”، ستحل بديلةً في “مشهد اغتصاب مكتوب، عدوانيّ وحميم” مع شخصيّة جولييت الّتي تؤدّيها هانت وشخصيّة سيج الّتي يؤدّيها الممثّل دوغلاس سميث. صُوّر المشهد في الأوّل من مايو/أيار ٢٠٢٣، وبعد عدّة لقطات، “اكتمل” دون أيّة مشاكل، وفقًا للدّعوى.

وزعمت لابيلّا في ملفّها أنّها كانت في اليوم التّالي، الثّاني من مايو/أيار ٢٠٢٣، في موقع التّصوير لتصوير “مشهد غير حميمي” كبديلة “هانت” في المشاهد الخطرة. ومع ذلك، زُعم أن كوستنر، الّذي كان موجودًا أيضًا في موقع التّصوير، أضاف مشهدًا يُفترض فيه أن يقوم الممثّل الثّاني، روجر إيفنز، بتوجيه من كوستنر، “بالتّسلّق فوق السّيدة هانت، وخدش تنورتها بعنف”. ادّعت لابيلّا أنّ المشهد لم يكن مدرجًا في قائمة استدعاءات ذلك اليوم. ولم يُذكر اسم إيفنز كمدّعى عليه.

في الملفّ، ادّعت لابيلّا أنّه بعد مغادرة “هانت” موقع التّصوير، طلب منها كوستنر “أن تحلّ محل” الممثّلة “دون إشعار أو موافقة أو تحضير مناسب أو اتّخاذ تدابير وقائيّة مناسبة” – وهي مهمّة تدّعي أنّها “لم تكن ضمن نطاق دورها كبديلة”. كما ادّعت لابيلّا في الدّعوى أنّها لم تكن على علم بمغادرة “هانت” موقع التّصوير بعد رفضها تصوير المشهد.

وأصرّت لابيلّا في دعواها القضائيّة على أنّها لم توافق قطّ على المشهد المرتجل المزعوم الّذي كان مختلفًا تمامًا عن المشهد المخطّط له والمُصمّم والمكتوب الّذي صُوّر في اليوم السّابق. كما ادّعت أنّ موقع التّصوير كان مفتوحًا، يسمح “لأيّ شخص” بالدّخول و”مشاهدة المشهد أثناء تأديته”.

بعد المشهد، انهارت لابيلّا عاطفيًّا وعانت من “ذكريات بالعار والإذلال وفقدان السّيطرة التّامّ”، وفقًا للحكم. أخذت بضعة أيّام إجازة من موقع التّصوير، ثمّ عادت لاحقًا إلى بيئة “محرجة”. ووفقًا للملفّ، زُعم أنّها طُلب منها البقاء بمفردها في مقطورتها وعدم التّواجد في موقع التّصوير، بينما زُعم أن آخرين “خَلَقوا الأعذار” لكوستنر. زُعم أنها عاشت هذه التّجربة حتى انتهاء الإنتاج وعودتها إلى لوس أنجلوس.

قالت لابيلّا إنّ الحادث المزعوم قلب مسيرتها المهنيّة رأسًا على عقب، “مُخلِّفًا لها صدمة دائمة ستُضطرّ إلى مُعالجتها لسنوات قادمة”. وقد بدأت العلاج في يونيو ٢٠٢٣ لمعالجة “أعراض” تجربتها المزعومة مثل “اضطراب النّوم، والخوف من العلاقة الحميمة”، و”القلق”.

نفى محامي كوستنر، مارتي سينجر، هذه الادعاءات بشدّة، وصرح لمجلة بيبول أنّ الممثّل “يحرص دائمًا على راحة الجميع أثناء العمل في أفلامه، ويولي السّلامة في موقع التّصوير أهمية بالغة”. ويقول إنّ لابيلا “مدّعية متكرّرة” وأن ادّعاءاتها “لا أساس لها من الصّحّة” و”تتناقض تمامًا مع أفعالها – والحقائق”.

يتّهمها بـ”أساليب الابتزاز”، ويدّعي أنّها وافقت على المشهد بعد أن تدرّبت عليه مع ممثّل آخر، وأبدت موافقتها على منسّق المشاهد الخطرة. يقول “سينجر” الّذي يمثّل جميع شركات الإنتاج المدرجة كمدّعى عليهم في القضيّة، إنّ لابيلّا كانت “في حالة معنويّة جيّدة” مساء تصوير المشهد، وأرسلت رسالة نصّيّة إلى منسّق المشاهد الخطرة تُعرب فيها عن امتنانها لهذه الفرصة.

في الرّسالة النّصّيّة المزعومة الّتي تمّت مشاركتها مع مجلّة بيبول، أضافت لابيلّا رمزًا تعبيريًّا لعجلة عربة ورمزًا تعبيريًّا لليد على شكل قلب.

واختتمت سينغر قائلةً: “الحقائق واضحة، ونحن واثقون تمامًا من فوز كيفن”.