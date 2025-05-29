باريش أردوتش وتيم حسن يجتمعان على أمر مفاجئ والجمهور يعلّق

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أثار الممثّل التّركي باريش أردوتش، الجدل بعد أن نشر صورًا جديدة على إنستغرام من كواليس فيلمه الجديد “السّيد المرعب الذّي يجمعه مع الممثّلة التّركيّة توبا بويوكستون وسيعرض قريبًا على منصّة “برايم”.
في التّفاصيل، أن “باريش” لفت انتباه عدد كبير من المتابعين بإطلالته الّتي شبّهها بعضهم بإطلالة الممثّل السّوريّ تيم حسن، في شخصيّة المقدّم موسى، الّتي مثّلها في شهر رمضان الفائت، ضمن مسلسل “تحت سابع أرض”.
وأشار الجمهور إلى أنّ التشابه بين “أردوتش” و”حسن”، في أسلوب اللباس وتسريحة الشّعر والنّظارات وملامح التّعبير القويّة.
وبالفعل بدأ روّاد مواقع التّواصل بنشر صورٍ مركبة للمقارنة بين الممثّلين، مشيدين بتأثير شخصيّة تيم حسن، في العمل الّذي انتجته شركة الصّبّاح وحقّق نجاحًا كبيرًا.
نذكر أنّ باريش، يستعدّ أيضًا لعمل جديد يجمعه بمواطنته هاندا أرتشيل، بعد أن أعلنت شركة الإنتاج O3 Medya رسميًّا عن انطلاق التّحضيرات للنّسخة التّركيّة من المسلسل الكوري الشّهير “ملكة الدّموع” المقرّر عرضه على شاشة قناة ATV.
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