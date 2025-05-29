شكرا لقرائتكم خبر عن كنا إخوات.. أحمد شيبة يغني عن صراع الأشقاء في تعاون جديد مع رضا المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذي حققه بأداء تتر مسلسل فهد البطل، يستعد المطرب الشعبي أحمد شيبة لتكرار تعاونه مع الشاعر رضا المصري من خلال أغنية جديدة بعنوان "كنا إخوات"، من ألحان فارس فهمي، وتوزيع موسيقي نوار البحيري.

ومن المقرر تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لطرحها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل الأغنية طابعًا دراميًا، حيث تتناول قصة صراع بين الإخوة في إطار مؤثر، وتوجه رسالة إنسانية قوية.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال الشاعر رضا المصري:"سعيد جدًا بالتعاون من جديد مع أحمد شيبة، لأنه فنان حقيقي وصاحب إحساس مميز، وهناك كيمياء فنية بيننا تظهر في كل عمل مشترك.. وأتمنى أن تلمس الأغنية قلوب الناس، لأنها تحمل مضمونًا ورسالة اجتماعية مهمة."

وأعرب مؤخرا نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "أنا مش تمام" التى طرحها وحققت نجاحا كبيرا، قائلاً: فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله نجاح الأغنية فاق توقعاتى خاصة أنها تنتمى إلى اللون الدرامى الذى أحبه، مشيرًا أنه تلقى ردود فعل إيجابية على منصات السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتمىاعى.

وطرح مؤخرًا نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة أحدث أغانيه "أنا مش تمام" على موقع اليوتيوب وهى من كلمات عماد عبيد وألحان خالد سلطان وتوزيع طه الحكيم وميكس وماستر محمد جودة، وتدور الأغنية في إطار درامي حزين.