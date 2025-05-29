شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تطرح أولى أغانى ألبومها الجديد فى عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة اللبنانية يارا عن إطلاق أول أغنية من ألبومها الجديد، وذلك تزامنًا وحلول عيد الأضحى المبارك، وهو الألبوم الذي يضم 12 أغنية باللهجتين اللبنانية والمصرية.

وطرحت يارا في الفترة الماضية عددًا من الأغاني باللهجة الخليجيّة، كان آخرها: "يا غلاي"، "نعمة في حياتي"، و"تخيّل"، وهي أعمال حصدت ملايين المشاهدات وحقّقت نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن أغنية يا غلاي من كلمات زايد احمد المري وألحان طارق المقبل وتوزيع هشام السكران.

وتقول كلمات الأغنية ياغلاي إللي سكن قلبي اناديلك تعال

انت في كل الوجوه وغير طيفك ملمحه

انت اغلى وانت اسمى وانت عندي راس مال

يوم غيرك لا بغى حاجة لفاني مصلحة

انت لي دنيا السعادة هذي ما فيها جدال

ياعلاج القلب كل ما الوقت عزم يجرحه

انت لك قدر بعيوني فوق لا يمكن تطال

المشاعر في وجودك شي يصعب اشرحه

خذتني وانت الحقيقة عمري من دونك خيال

ياغناتي ما لقلبي غير شوفك يطمحه