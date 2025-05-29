شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الموجى يقود حفل ليلة فى حب بليغ ووردة بسبب وفاة والد علاء عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن تغيير قائد حفل "ليلة في حب بليغ ووردة" المقرر إقامته يوم الجمعة 30 مايو 2025 على المسرح الكبير، وذلك نظرًا لوفاة والد المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، قائد الحفل الأساسى .

وكانت دار الأوبرا قد أعلنت سابقًا عن نفاذ تذاكر الحفل، الذى يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا لتقديم مختارات من أعمال الموسيقار بليغ حمدي والمطربة الكبيرة وردة الجزائرية .

وإذ يتقدم جميع الفنانين والعاملين بخالص العزاء للمايسترو الدكتور علاء عبد السلام داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .