شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو سليم سحاب يشرف على إعادة تسجيلات فرقتى رضا والقومية والان مع تفاصيل الخبر

بناء على تعليمات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قام الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالإتفاق مع المايسترو العالمي سليم سحاب على أن يقود أوركسترا فرقتي رضا للفنون الشعبية والقومية للفنون الشعبية وإعادة تسجيلاتها على أن يبدأ عمله بالحفلات من شهر يوليو المقبل.

ومن جانبه، قام الفنان تامر عبدالمنعم بزيارة إلى المايسترو العالمي سليم سحاب بمكتبه وتم الإتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاون المشترك بين البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية والمايسترو سليم سحاب.

ومن جانبه، أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته لهذا التعاون وقال : شرف كبير للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بقيادة مايسترو عالمي كبير وهو المايسترو سليم سحاب لبرنامج فرق البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

كما أعلن الفنان تامر عبدالمنعم عن حفل شهرى يقوده المايسترو العالمي سليم سحاب لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية.