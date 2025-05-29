شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم آخر راجل فى العالم بموسم الصيف السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع فيلم "آخر راجل في العالم" عن طرحه بدور عرض السينمات في موسم الصيف لعام 2025، وأخفوا أسرة الفيلم بطل العمل من الصور تشويقاً للجمهور.

فيلم "آخر رجل في العالم" ينتمى لنوعية الكوميدي الفانتازيا وتدور أحداثه حول "تعويذة فرعونية" تقضي على جميع الرجال في العالم ولم يبقْ سوى "كمال" الشخص الذي قرأ التعويذة، فأصبح هو "آخر رجل في العالم"، لتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصبح العالم كله نساء وهو الرجل الوحيد.

وأعلن صناع العمل أن بطل العمل سيكون مفاجأة بالنسبة للمشاهدين ويشاركه في البطولة بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وهو قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، ومن إخراج أسامة عرابي.















