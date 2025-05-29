شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان روتردام للفيلم العربي بحضور مصرى عربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات الدورة الـ 25 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، بحضور صناع السينما وعدد من النجوم، حيث حضرت الحفل هنا شيحة وسلوى محمد علي والمخرجة هالة خليل والمنتج معتز عبد الوهاب والفنانة فاطمة البنوي والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان وحسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان، والمخرجة الهولندية إليزابيث فرانيه والتي دعمت فلسطين بارتدائها فستان على شكل العلم الفلسطيني.

دعمت المخرجة إليزابيث فرانيه، فلسطين وذلك من خلال ارتداءه فستان على شكل علم فلسطين في حفل افتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا في دورته الـ 25 برئاسة المخرج روش عبد الفتاح.

إليزابيث فرانيه من أبرز مخرجات الأفلام الوثائقية في أوروبا، وهي من مواليد 1979. وعُرضت أفلامها ونالت جوائز في مهرجانات سينمائية دولية مثل مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان كوبنهاجن السينما الوثائقي الدولي، ومهرجان سالونيك الدولي للفيلم الوثائقي، ومهرجان سلام دانس السينمائي، ومهرجان DMZ للأفلام الوثائقية، ومهرجان كراكوف، وقد حاز فيلمها الوثائقي "العلاج الحميمي" (2022) على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الجمهور في مهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية.. كما حصل فيلمها "اعترافات الطريق السريع" (2017) على جائزة الأكاديمية الهولندية، وكرمها مهرجان أسوان لأفلام المرأة في الدورة الماضية.



مهرجان روتردام للفيلم العربي، يستمر حتى 1 يونيو 2025، وتُعد هذه الدورة استثنائية وتحتفل الدورة بمرور 25 عامًا على انطلاقة المهرجان.

ينافس علي جوائز مسابقة الفيلم الطويل 9 أفلام هي: "معطرًا بالنعناع" للمخرج محمد حمدي وهو إنتاج مشترك بين مصر وقطر وتونس وفرنسا، "يونان" للمخرج أمير فخر الدين، وهو إنتاج مشترك بين 7 دول هي ألمانيا وكندا وإيطاليا وفلسطين وقطر والأردن والسعودية.

وتشارك المخرجة عهد كامل بفيلمها الجديد "سلمى وقمر"، ويُعد من أبرز الأعمال الروائية السعودية الحديثة، ومن إنتاج مصري لبناني سعودي تنافس المخرجة ميرا شعيب فيلمها الجديد "أرزة".

وينافس على جوائز المسابقة أيضاً فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" من تأليف وإخراج ليلي عباس وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وألمانيا والسعودية وقطر ومصر، وفيلم "وحده الحب" للمخرج كمال كمال من المغرب، والفيلم الحائز علي العديد من الجوائز في أكثر من مهرجان مؤخرًا "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور وهو إنتاج مشترك بين مصر والسعودية، وفيلم والفيلم السوري "سلمي" للمخرج جود سعيد وفيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا والسويد والسعودية.

ومن مصر يعرض 6 أفلام هي: "آخر ليالي الصيف" للمخرجة فاطمة ياسر و"نحن في حاجة إلى المساعدات الكونية" للمخرج أحمد عماد، "ولا عزاء للسيدات" للمخرج محمود زين، "تفاحة" للمخرج بيشوي كامل، "مادونا" للمخرج جون فريد زكي، "أنا لك" للمخرجة أمينة عبد الغني.

كما يعرض في المسابقة من فلسطين 4 أفلام هي: "ما بعد" للمخرجة مها الحاج، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا وإيطاليا، و"خالد ونعمة" للمخرج سهيل دحدل، وفيلم "ولدت مشهورًا" للمخرج لؤي عواد، وفيلم "برجعلك" للمخرج عدي جُبّه.



السيناريست محمد عبد الخالق والمخرجة هالة خليل والفنانة سلوى محمد علي



الفنانة فاطمة البنوي



الفنانة هنا شيحة



الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة



المنتج معتز عبد الوهاب



الموسيقى العربية في حفل الافتتاح



إليزابيث فرانيه وروش عبد الفتاح



إليزابيث فرانيه وروش عبد الفتاح



إليزابيث فرانيه وروش عبد الفتاح



إليزابيث فرانيه وروش عبد الفتاح



إليزابيث فرانيه وروش عبد الفتاح



جانب من الحضور



جمهور المهرجان



جمهور المهرجان



حفل افتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا



حفل افتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا (2)



حفل افتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا (3)



حفل افتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا (4)



محمد عبد الخالق مع هالة خليل وسلوى محمد علي



سلوى محمد علي