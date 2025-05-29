شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن كوستنر متهم بالاعتداء الجنسى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع ضد النجم العالمى كيفن كوستنر دعوى قضائية من قِبل مُمثلة مشاهد خطرة بسبب مشهد اغتصاب مرتجل في موقع تصوير فيلم Horizon: An American Saga – Chapter 2 فى عام 2023.

ووفقًا لمجلة "people"، اتهمت ديفين لابيلا، بديلة الممثلة إيلا هانت في ثاني أفلام كوستنر، أنها "كانت ضحية مشهد اغتصاب عنيف، مرتجل، وغير مُجدول، من إخراج كيفن كوستنر".

في دعواها القضائية، التي رفعتها في لوس أنجلوس، تزعم لابيلا أنها حلّت محل هانت في مشهد يُصوّر اعتداءً جنسيًا بين شخصيتها جولييت وسيغ، الذي يجسده دوجلاس سميث، وتقول إنها أُبلغت بهذا المشهد مُسبقًا، وأنه صُوّر في الأول من مايو 2023 "دون أي مشاكل".

ومن ثم صُوّر المشهد المذكور في اليوم التالي، 2 مايو 2023، وتزعم لابيلا أنها كانت في موقع التصوير لـ"مشهد غير حميمي"، لكن كوستنر أضاف مشهد اغتصاب آخر غير متوقع.

وأشارت لابيلا أن هذا المشهد لم يكن مدرجًا، وأن هانت غادرت موقع التصوير لأنها رفضت تمثيل المشهد، ثم طلب منها كوستنر أن "تنوب" عن هانت، "دون إشعار أو موافقة أو تحضير مناسب أو اتخاذ أي تدابير وقائية".

تنص الدعوى القضائية على أن لابيلا لم توافق أبدًا على هذا المشهد، وأنه كان موقع تصوير مفتوحًا، ما يعني أنه كان بإمكان "أي شخص" الدخول و"مشاهدة المشهد أثناء تأديته"، وتزعم أيضًا أنها لم تكن تعرف متى بدأ المشهد أو انتهى، لأن كوستنر لم يقم باستدعاء "أكشن" أو "قطع"، ولم يكن هناك منسقون للمخاطرة أو الحميمية حاضرين.