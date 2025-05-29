 بدء تصوير المسلسل الشبابي السعودي المصري جَدَّ جَديدْ

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 05:54 مساءً - بدأت شركة ريد كيرتنز تصوير أولى مشاهد المسلسل الشبابي السعودي المصري "جَدَّ جَديدْ" للمخرجة سلمى الكاشف، وهو بتمويل من الصندوق الثقافي السعودي، ومشرفة الإنتاج المنفذة شركة كينو فيلمز، وبطولة عدد من نجوم السعودية ومصر، على رأسهم أماوري، والفنانة القديرة سوسن بدر، وأضواء بدر ومي الغيطي، على أن يتم عرضه قريبًا.
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أحداث مسلسل جد جديدوبحسب البيان الإعلامي لمسلسل "جَدَّ جَديدْ" فإن أحداثه تدور حول يوسف الذي يستيقظ من غيبوبة دامت لسنتين، ويحاول أن يستعيد هويته مرة أخرى، وسط فوضى ذكرياته الضائعة وشعوره بالذنب والتوهان، يساعده في الرحلة جدته وأصدقاؤه الذين يواجهون مشاكلهم الخاصة بدورهم.
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أبطال المسلسليشارك أيضًا في بطولة المسلسل كل من علي السبع، ولأول مرة خالد علي، ومحسن محي الدين، وعمرو جمال، ومحمد الألفي، إخراج سلمى الكاشف، فكرة أماوري، تأليف وسيناريو وحوار ريم القمّاش،منتج منفذ أميرة شريف ومحمد صبري أباظة مدير التصوير كريم أشرف، مهندس ديكور ميريت عامر، ستايلست آمنة الشندويلي.
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»