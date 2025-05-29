يارا تستعد لإطلاق أولى أغاني ألبومها الجديد في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - تتحضّر الفنانة اللبنانية يارا لطرح أول أغنية من ألبومها اللبناني الجديد، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، لتكون بمثابة هدية منها لمحبيها في هذه المناسبة، الألبوم المنتظر يتضمّن 12 أغنية متنوعة باللهجتين اللبنانية والمصرية، ويُعدّ عودة قوية منها إلى الساحة الغنائية بعد تركيزها في الفترة الأخيرة على اللون الخليجي، وكانت يارا قد طرحت مؤخرًا عدداً من الأغاني الخليجية الناجحة مثل "يا غلاي"، "نعمة في حياتي"، و"تخيّل"، والتي حققت ملايين المشاهدات.



يارا تُعرف بخياراتها الراقية وإحساسها العالي، ما يزيد من حماس الجمهور لسماع جديدها اللبناني قريبًا.