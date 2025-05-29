شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانون وموظفو دار الأوبرا ينعون والد الدكتور علاء عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنانون وجميع العاملين بدار الأوبرا المصرية، ببالغ الحزن والأسى، والد الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، الذي وافته المنية اليوم الخميس، وتقدموا بخالص التعازي إليه، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وتشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، على أن يتم الدفن بمقابر الخيالة.

في جانب آخر، تستعد دار الأوبرا المصرية، ضمن جهود ها لإثراء الحركة الفنية وتقديم أمسيات تليق بجمهور الفن برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، لشهر يونيو المقبل ببرنامج حافل يضم نخبة من نجوم الفن والغناء، بالاضافة لنجوم ومبدعى دار الاوبرا المصرية

وتتصدر النجمة مي فاروق المشهد يوم 1 يونيو بحفل غنائي تقدم خلاله باقة من أغاني الزمن الجميل وأحدث إصداراتها، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي في المسرح الكبير.

ويستضيف المسرح الكبير للموسيقار الكبير عمر خيرت يومي 24 و25 يونيو، حيث يقدم أبرز أعماله الخالدة مثل "صابر يا عم صابر"، "ليلة القبض على فاطمة"، و"ضمير أبلة حكمت"، في حفلين ينتظرهما عشاق الموسيقى الأصيلة.

ويختتم النجم مدحت صالح فعاليات الشهر يوم 27 يونيو بحفل يقدم فيه مزيجًا من أغانيه الشهيرة والجديدة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.