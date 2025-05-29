المخرجة إليزابيث فرانيه تدعم فلسطين بافتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي

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دعمت المخرجة الهولندية إليزابيث فرانيه، فلسطين وذلك من خلال ارتدائها فستان على شكل علم فلسطين في حفل افتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا في دورته الـ 25 برئاسة المخرج روش عبد الفتاح.



إليزابيث فرانيه بصحبة روش عبد الفتاح بمهرجان روتردام للفيلم العربي

إليزابيث فرانيه من أبرز مخرجات الأفلام الوثائقية في أوروبا، وهي من من مواليد 1979. وعُرضت أفلامها ونالت جوائز في مهرجانات سينمائية دولية مثل مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان كوبنهاجن السينما الوثائقي الدولي، ومهرجان سالونيك الدولي للفيلم الوثائقي، ومهرجان سلام دانس السينمائي، ومهرجان DMZ للأفلام الوثائقية، ومهرجان كراكوف، وقد حاز فيلمها الوثائقي "العلاج الحميمي" (2022) على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الجمهور في مهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية.. كما حصل فيلمها "اعترافات الطريق السريع" (2017) على جائزة الأكاديمية الهولندية، وكرمها مهرجان أسوان لأفلام المرأة في الدورة الماضية.



مهرجان روتردام للفيلم العربي، يستمر حتى 1 يونيو 2025، وتُعد هذه الدورة استثنائية وتحتفل الدورة بمرور 25 عامًا على انطلاقة المهرجان.



روش عبد الفتاح وإليزابيث في افتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا



الحضور بحفل افتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا



افتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا

ينافس علي جوائز مسابقة الفيلم الطويل 9 أفلام هي: "معطرًا بالنعناع" للمخرج محمد حمدي وهو إنتاج مشترك بين مصر وقطر وتونس وفرنسا، "يونان" للمخرج أمير فخر الدين، وهو إنتاج مشترك بين 7 دول هي ألمانيا وكندا وإيطاليا وفلسطين وقطر والأردن والسعودية.

وتشارك المخرجة عهد كامل بفيلمها الجديد "سلمى وقمر"، ويُعد من أبرز الأعمال الروائية السعودية الحديثة، ومن إنتاج مصري لبناني سعودي تنافس المخرجة ميرا شعيب فيلمها الجديد "أرزة".

وينافس على جوائز المسابقة أيضاً فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" من تأليف وإخراج ليلي عباس وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وألمانيا والسعودية وقطر ومصر، وفيلم "وحده الحب" للمخرج كمال كمال من المغرب، والفيلم الحائز علي العديد من الجوائز في أكثر من مهرجان مؤخرًا "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور وهو إنتاج مشترك بين مصر والسعودية، وفيلم والفيلم السوري "سلمي" للمخرج جود سعيد وفيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا والسويد والسعودية.

ومن مصر يعرض 6 أفلام هي: "آخر ليالي الصيف" للمخرجة فاطمة ياسر و"نحن في حاجة إلى المساعدات الكونية" للمخرج أحمد عماد، "ولا عزاء للسيدات" للمخرج محمود زين، "تفاحة" للمخرج بيشوي كامل، "مادونا" للمخرج جون فريد زكي، "أنا لك" للمخرجة أمينة عبد الغني.

كما يعرض في المسابقة من فلسطين 4 أفلام هي: "ما بعد" للمخرجة مها الحاج، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا وإيطاليا، و"خالد ونعمة" للمخرج سهيل دحدل، وفيلم "ولدت مشهورًا" للمخرج لؤي عواد، وفيلم "برجعلك" للمخرج عدي جُبّه.