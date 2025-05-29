ناصر القصبي يعود إلى الدراما بفبراير الأسود 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 04:21 مساءً - يعود الفنان السعودي ناصر القصبي إلى جمهوره من خلال مشروع درامي جديد بعنوان "فبراير الأسود"، حيث يبدأ التحضيرات للمشاركة في هذا العمل الذي يكتبه ناصر العزاز، ويخرجه عمرو صلاح.
العمل المرتقب يعد أولى خطوات القصبي في موسم "الأوف سيزون"، ويأتي امتداداً لمسيرته الحافلة في مجال الكوميديا والدراما الخليجية.
العنوان اللافت أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة لكونه يتطابق مع اسم فيلم مصري شهير للنجم الراحل خالد صالح، ما زاد من تساؤلات الجمهور حول مضمون المسلسل وخطه الدرامي.
يمكنكم قراءة... ناصر القصبي وعبدالله السدحان... أعمال مشتركة ونجاحات خالدة
وبين تحضيراته التلفزيونية والسينمائية، يبدو أن عام 2025 سيكون حافلاً للفنان ناصر القصبي، الذي يسعى من خلال هذه الأعمال لتقديم محتوى مختلف.
مسلسل «طاش ما طاش» ناقش القضايا الاجتماعية للمجتمع السعودي في قالب كوميدي لفترة تخطت الـ17 عاماً حيث بدأ من العام 1993 عندما كان يعرض على التلفزيون السعودي قبل أن ينتقل إلى MBC في العام 2006.
وفي عام 2008 توقف إنتاج المسلسل، وتم عرض مسلسل بديل عنه تحت اسم "كلنا عيال قرية" ليستمر حتى عام 2011، وقد شارك فيه نخبة من أبرز نجوم الفن والدراما في السعودية والخليج.
العمل المرتقب يعد أولى خطوات القصبي في موسم "الأوف سيزون"، ويأتي امتداداً لمسيرته الحافلة في مجال الكوميديا والدراما الخليجية.
اسم المسلسل يثير تفاعلاً واسعاًونشرت منصة "شاهد" عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" صورة للفنان ناصر القصبي ممسكاً بيده الاسكريبت الخاص بالعمل، مرفقاً بها تعليقاً جاء كالتالي: "انتظروا ناصر القصبي في عمل استثنائي... فبراير الأسود قريباً على شاهد".
https://www.instagram.com/p/DKNDchft_I2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DKNDchft_I2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DKNDchft_I2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
العنوان اللافت أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة لكونه يتطابق مع اسم فيلم مصري شهير للنجم الراحل خالد صالح، ما زاد من تساؤلات الجمهور حول مضمون المسلسل وخطه الدرامي.
يمكنكم قراءة... ناصر القصبي وعبدالله السدحان... أعمال مشتركة ونجاحات خالدة
عمل سينمائي منتظروفي موازاة تحضيراته للمسلسل، يشارك القصبي أيضاً في تجربة سينمائية ضخمة من خلال فيلم The Seven Dogs، إلى جانب نخبة من نجوم الصف الأول في العالم العربي، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، منة شلبي، تارا عماد، وسيد رجب، الفيلم من تأليف محمد الدباح، وتدور أحداثه حول تحالف غير تقليدي بين ضابط في الإنتربول ومجرم سابق لكشف شبكة إجرامية ضخمة.
وبين تحضيراته التلفزيونية والسينمائية، يبدو أن عام 2025 سيكون حافلاً للفنان ناصر القصبي، الذي يسعى من خلال هذه الأعمال لتقديم محتوى مختلف.
آخر المشاركات الدرامية لناصر القصبيوكانت آخر المشاركات الدرامية للفنان ناصر القصبي من خلال مسلسل "طاش العودة"، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار درامي كوميدي ساخر، عن قضايا ومشاكل المجتمع السعودي بشكل خاص، من خلال حلقات منفصلة متصلة تتضمن الحسد والابتزاز، وما يحدث في المصالح الحكومية من فساد.
مسلسل «طاش ما طاش» ناقش القضايا الاجتماعية للمجتمع السعودي في قالب كوميدي لفترة تخطت الـ17 عاماً حيث بدأ من العام 1993 عندما كان يعرض على التلفزيون السعودي قبل أن ينتقل إلى MBC في العام 2006.
وفي عام 2008 توقف إنتاج المسلسل، وتم عرض مسلسل بديل عنه تحت اسم "كلنا عيال قرية" ليستمر حتى عام 2011، وقد شارك فيه نخبة من أبرز نجوم الفن والدراما في السعودية والخليج.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»