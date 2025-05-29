الأمير الحسين يتحدث عن مسيرته الرياضية في فيلم وثائقي "نشمي"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 04:21 مساءً - عُرض الفيلم الوثائقي "نشمي" مساء أمس على القناة الأردنية، والذي يُسلّط الضوء على إنجازات الرياضة الأردنية في السنوات الأخيرة، كما يوثق محطات بارزة في المشوار الرياضي لولي عهد الأردن، الأمير حسين بن عبدالله.
وصلت مدة الفيلم إلى ما يقرب من 40 دقيقة، وثق خلالها بعض المشاهد للأمير الحسين وهو يلعب الرياضات المختلفة، كما عرض صوراً أرشيفية لحضور ولي العهد الأردني في طفولته لمباريات رياضية بصحبة والده الملك عبد الله الثاني.
وأكثر ما خطف الأنظار هو ظهور الأميرة إيمان، ابنة الأمير الحسين بالفيلم، ولم يتخطَّ المقطع الذي ظهرت به الأميرة الصغيرة ثواني معدودة، وكان ولي العهد يحملها، والملك عبدالله يُداعبها.
وخلال الفيلم تطرق الأمير الحسين للحديث عن موضوعات متنوعة تخص المشهد الرياضي الأردني، كما تحدث عن حبه للرياضة منذ طفولته، وقال: "من وأنا صغير بحب ألعب رياضة وأحضر كرة قدم، وآخر كام شهر بدأت رياضة جديدة وهي (البادل)، رياضة جديدة عليَّ وحلوة كتير، وكمان بتابع الـ mma ومرات الملاكمة، وأى رياضة أردنية بنوصل فيها إلى مراحل متقدمة سواء فردية أو جماعية بحاول أتابعها"، وأظهر الفيلم مشاهد والأمير يلعب "البادل".
وعاد ولي العهد بذاكرته إلى الماضي، وتذكر عندما كان يصطحبه الملك عبدالله إلى النشاطات الرياضية: "أهم شيء في الرياضة الاستمرار، سيدنا كان يأخذني معه إلى الاستاد لمشاهدة مباريات كرة القدم، ومن وأنا عندي 9 سنوات تقريباً كان يصطحبني معه إلى الجيم، كنت ألعب طبعاً ما أتمرن، ولكن صارت عادة عندي، وحتى الآن مع ضغط الشغل بحاول أتمرن كثيراً".
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قال الأمير الحسين عنهم مادحاً: "الشباب لهم عندي مكانة خاصة وأنا بنبسط لما بروح أتدرب معهم، هم خلوقين وطموحين وقدوة لشبابنا، وأنا قبل ما أذهب أي تمرين بأكد على المدرب أن ما يكون في تأثير سلبي لحضوري بأى شكل، وأكثر من مرة لغيت روحتي على التمرين، لأني شعرت ممكن أعمل إرباك، ولو حضوري ممكن يدعم الشباب ولو 1 في المئة أكيد بروح".
وأردف: "أتوقع احنا كأردنيين أكثر رياضة بنحبها هي كرة القدم".
كما تحدث عن مباراة الأردن ضد اليابان في كأس آسيا عام 2004: "تابعتها بالملعب رفقة الملك وهو بزيارته إلى الصين، والكل يتذكر هذه المباراة والجمهور الصيني شجع منتخبنا وقتها، أنا متأكد أن اللي بنفس عمري أو أكبر مني لن ينسى هذه المباراة".
وكشف أن المباراة المفضلة له، كانت مباراة الأردن مع العراق في كأس آسيا العام الماضي، وقال عنها: "جولين بأحلى دقيقتين، صعب الواحد يوصف الشعور".
كما قال الأمير الحسين بخصوص التأهل لكأس العالم: "لدي طموحات كبيرة لبلدنا ونعمل لتحقيقها لكن المشاركة في كأس العالم حلم شخصي بالنسبة لي، احنا قربنا على كأس العالم كثير في السنوات الماضية، لكن فرصتنا الآن كبيرة نحقق الحلم، ما بقدر أوصف شعوري وشعور كل أردني إذا تأهلنا، وطبعاً عندي طموحات كبيرة لبلدنا ولشعبنا، وفي كثير أمور بتمناها وبنشتغل لنحققها، لكن موضوع كأس العالم حلم شخصي لي من وأنا صغير".
أما عن استثمار المواهب فتحدث قائلاً: "لازم نعطي فرصاً لكل رياضتنا الأوليمبية والبارالمبية، ومثلاً حققنا إنجازات في الفنون القتالية، والتايكوندو والملاكمة لهما شعبية كبيرة بالأردن، وحققنا فيهما ميداليات على مستوى عالمي".
وتابع: "صدق صعب أحدد الرياضة اللي لازم نستثمر فيها اليوم، لكن اللي بعرفه حتى ننجح لازم نشتغل على كل رياضتنا على مستوى الشفافية ونستثمر في الرياضة".
وقال: "برأيي الرياضة تعطي درساً بالحياة، بتعلمك أن المنافسة شيء صحي وأنك تتقبل الخسارة وتشتغل على نفسك".
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الأميرة إيمان الصغيرة تظهر في وثائقي "نشمي"
وصلت مدة الفيلم إلى ما يقرب من 40 دقيقة، وثق خلالها بعض المشاهد للأمير الحسين وهو يلعب الرياضات المختلفة، كما عرض صوراً أرشيفية لحضور ولي العهد الأردني في طفولته لمباريات رياضية بصحبة والده الملك عبد الله الثاني.
وأكثر ما خطف الأنظار هو ظهور الأميرة إيمان، ابنة الأمير الحسين بالفيلم، ولم يتخطَّ المقطع الذي ظهرت به الأميرة الصغيرة ثواني معدودة، وكان ولي العهد يحملها، والملك عبدالله يُداعبها.
الأمير عبدالله الثاني: "أهم شيء في الرياضة الاستمرار"
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وخلال الفيلم تطرق الأمير الحسين للحديث عن موضوعات متنوعة تخص المشهد الرياضي الأردني، كما تحدث عن حبه للرياضة منذ طفولته، وقال: "من وأنا صغير بحب ألعب رياضة وأحضر كرة قدم، وآخر كام شهر بدأت رياضة جديدة وهي (البادل)، رياضة جديدة عليَّ وحلوة كتير، وكمان بتابع الـ mma ومرات الملاكمة، وأى رياضة أردنية بنوصل فيها إلى مراحل متقدمة سواء فردية أو جماعية بحاول أتابعها"، وأظهر الفيلم مشاهد والأمير يلعب "البادل".
وعاد ولي العهد بذاكرته إلى الماضي، وتذكر عندما كان يصطحبه الملك عبدالله إلى النشاطات الرياضية: "أهم شيء في الرياضة الاستمرار، سيدنا كان يأخذني معه إلى الاستاد لمشاهدة مباريات كرة القدم، ومن وأنا عندي 9 سنوات تقريباً كان يصطحبني معه إلى الجيم، كنت ألعب طبعاً ما أتمرن، ولكن صارت عادة عندي، وحتى الآن مع ضغط الشغل بحاول أتمرن كثيراً".
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ماذا قال ولي العهد عن "نشامى" المنتخب الوطني لكرة القدم؟
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قال الأمير الحسين عنهم مادحاً: "الشباب لهم عندي مكانة خاصة وأنا بنبسط لما بروح أتدرب معهم، هم خلوقين وطموحين وقدوة لشبابنا، وأنا قبل ما أذهب أي تمرين بأكد على المدرب أن ما يكون في تأثير سلبي لحضوري بأى شكل، وأكثر من مرة لغيت روحتي على التمرين، لأني شعرت ممكن أعمل إرباك، ولو حضوري ممكن يدعم الشباب ولو 1 في المئة أكيد بروح".
وأردف: "أتوقع احنا كأردنيين أكثر رياضة بنحبها هي كرة القدم".
كما تحدث عن مباراة الأردن ضد اليابان في كأس آسيا عام 2004: "تابعتها بالملعب رفقة الملك وهو بزيارته إلى الصين، والكل يتذكر هذه المباراة والجمهور الصيني شجع منتخبنا وقتها، أنا متأكد أن اللي بنفس عمري أو أكبر مني لن ينسى هذه المباراة".
وكشف أن المباراة المفضلة له، كانت مباراة الأردن مع العراق في كأس آسيا العام الماضي، وقال عنها: "جولين بأحلى دقيقتين، صعب الواحد يوصف الشعور".
ولي العهد يتحدث عن الإصابات الرياضية التي تعرض لهاوخلال الفيلم أعطى الأمير لمحة عن أهمية متابعة الإصابات حتى لا تترك أثراً سلبياً: "في إصابات رجعت ألعب بعدها أسرع من اللازم وكان غلط طبعاً وأثرت عليا بالمدى الطويل، والحمدلله اليوم بعمل تمارين وقائية وبدير بالي أكثر".
حلم الوصول لكأس العالم
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كما قال الأمير الحسين بخصوص التأهل لكأس العالم: "لدي طموحات كبيرة لبلدنا ونعمل لتحقيقها لكن المشاركة في كأس العالم حلم شخصي بالنسبة لي، احنا قربنا على كأس العالم كثير في السنوات الماضية، لكن فرصتنا الآن كبيرة نحقق الحلم، ما بقدر أوصف شعوري وشعور كل أردني إذا تأهلنا، وطبعاً عندي طموحات كبيرة لبلدنا ولشعبنا، وفي كثير أمور بتمناها وبنشتغل لنحققها، لكن موضوع كأس العالم حلم شخصي لي من وأنا صغير".
أما عن استثمار المواهب فتحدث قائلاً: "لازم نعطي فرصاً لكل رياضتنا الأوليمبية والبارالمبية، ومثلاً حققنا إنجازات في الفنون القتالية، والتايكوندو والملاكمة لهما شعبية كبيرة بالأردن، وحققنا فيهما ميداليات على مستوى عالمي".
وتابع: "صدق صعب أحدد الرياضة اللي لازم نستثمر فيها اليوم، لكن اللي بعرفه حتى ننجح لازم نشتغل على كل رياضتنا على مستوى الشفافية ونستثمر في الرياضة".
الأمير الحسين: اختيار اللاعبين يجب أن يكون حسب الأداءأكد ولي العهد أن الاتحادات الرياضية أساس تطور أي رياضة، وأن أهم شيء توافر أهل الخبرة والاختصاص من لاعبين ومدربين وإدارة جيدة في مجالس الرياضات.
وقال: "برأيي الرياضة تعطي درساً بالحياة، بتعلمك أن المنافسة شيء صحي وأنك تتقبل الخسارة وتشتغل على نفسك".
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