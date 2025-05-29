بعد تكريمه في مهرجان اوتنابشتم الدولي للإبداع بالعراق.. تعرفوا إلى أبرز محطات عبد المحسن النمر الفنية

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 04:21 مساءً - كُرِّم قبل أيام الفنان عبد المحسن النمر مهرجان اوتنابشتم الدولي للإبداع بالعراق، وشارك حينها متابعوه هذا التكريم، وتفاعل معه جمهوره وهنَّؤوه وأثنوا على أدائه الفني منذ أن دخل عالم الدراما وحتى الآن .
وكتب الفنان عبد المحسن النمر وقت تكريمه تعليقا على فيديو للحظات التكريم: "في إحدى المحطات المميزة في حياتي، وأنا أُكرَّم في بلاد الرافدين ومملكة جلجامش العظيمة أرض بابل أرض الإبداع والفن ومعبر الخلود في مهرجان اوتنابشتم الدولي للإبداع، أحمل على كتفي اسم بلدي السعودية عالياً وسط كوكبة من المبدعين العرب؛ لا يسعني إلا أن أقدم أسمى آيات الشكر والامتنان لأهل هذه الأرض الطيبة العراق وعاصمته الأنيقة بغداد والقائمين على هذا المهرجان، وعلى رأسهم الكابتن فريد لفتة والسفارة السعودية في العراق على حسن الضيافة وكريم الاحتواء".
واختتم النمر كاتباً: "شكراً لكل هذا الحب".
بدأ دخول الفن من خلال المسرح، وبالتحديد على خشبة مسرح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عرض شعر "مسرح" لأشعار علي المصطفى.
وأما بدايته مع الدراما فكانت من خلال مسلسل "الشاطر حسن"، ثم توالت أعماله الدرامية متنوعة بين السهرات التلفزيونية والمسلسلات، وكان من أبرزها: "وجه بن فهرة"، "عائلة بو كلش"، "خزنة"، "الدفتر الأزرق"، "أوراق متساقطة"، "كيف تمتنع عن التدخين؟"، "ردة فعل"، "آخر العنقود"، "الدوائر"، "أولاد بو جاسم"، "شقة الحرية"، "البيوت أسرار"، "نوادر العرب"، "سرور"، "القرار"، "يوم الأسرة"، "جواهر 2"، "أحلام السنين"، "صدق الله العظيم"، "محبوب الطيور"، "نيران"، "الديرة نت"، "عد واغلط"، "طعم الأيام"، "طاش ما طاش"، "جروح باردة"، "خلك معي 7"، "شوية ملح"، "السديم"، "دموع الرجال"، "بهلول الشاعر"، "ملاذ الطير"، "دمعة عمر"، "حتى التجمد"، "بيتنا الكبير"، "يا خوي"، "رحلة الانتقام"، "أخوة الشر"، "أبو العصافير"، "حكايات بابا فرحان"، "الدار"، "الدنيا لحظة"، "غصات حنين"، "الدريشة"، "مجاديف الأمل"، "طاش 13"، "أبو شلاخ البرمائي"، "نجمة الخليج"، "تسونامي"، "أوه يا مال"، "جنون المال"، "عرس الدم"، "عائلتي"، "التنديل"، "رسائل من صدف"، "آخر صفقة حب"، "عيال بحر"، "دروب المطايا"، "فنجان الدم"، "الجيران"، "متلف الروح"، "رحلة المليون"، "أبواب الغيم"، "الصراع"، "فينك"، "توق "، "سماء ثانية"، "عمر بن الخطاب"، "لعبة الشيطان"، "هشتقة"، "وطن النهار"، "المجهولة"، "الحب سلطان"، "ريحانة"، "حب ولكن"، "للحب جنون"، "أنيسة الونيسة"، "لو أني أعرف خاتمتي"، "عام الجمر"، "سيلفي"، "صديقاتي العزيزات"، "منا وفينا"، "جود"، "ساق البامبو"، "الدمعة الحمراء"، "حارة الشيخ"، "سيلفي 2"، "مستر كاش"، "بين ليلة وضحاها"، "آخر المطاف"، "العقاب والعفراء"، "كحل أسود قلب أبيض"، "الخطايا العشر"، "عطر الروح"، "هارون الرشيد"، "غصون في الوحل"، "لا موسيقا في الأحمدي"، "اختراق"، "حارس الجبل"، "أم هارون"، "وساوس"، "المنصة"، "بيت بيوت"، "دار غريب"، "خارج السيطرة"، "ست الحسن"، "خيوط المعازيب"، "الوعد"، "خريف القلب"، "عابر سبيل".
وكتب الفنان عبد المحسن النمر وقت تكريمه تعليقا على فيديو للحظات التكريم: "في إحدى المحطات المميزة في حياتي، وأنا أُكرَّم في بلاد الرافدين ومملكة جلجامش العظيمة أرض بابل أرض الإبداع والفن ومعبر الخلود في مهرجان اوتنابشتم الدولي للإبداع، أحمل على كتفي اسم بلدي السعودية عالياً وسط كوكبة من المبدعين العرب؛ لا يسعني إلا أن أقدم أسمى آيات الشكر والامتنان لأهل هذه الأرض الطيبة العراق وعاصمته الأنيقة بغداد والقائمين على هذا المهرجان، وعلى رأسهم الكابتن فريد لفتة والسفارة السعودية في العراق على حسن الضيافة وكريم الاحتواء".
واختتم النمر كاتباً: "شكراً لكل هذا الحب".
أبرز محطات الفنان عبد المحسن النمر الفنيةويُعَدُّ الفنان عبد المحسن النمر من أبرز فناني جيله؛ حيث شارك بأعمال كثيرة بالمملكة العربية السعودية إضافة الى الخليج والدول العربية، واستطاع أن يضع بصمة مميزة وواضحة له بعالم الدراما، كما شارك بأعمال ضمت أسماء كبيرة بعالم الدراما السعودية والخليجية والعربية.
بدأ دخول الفن من خلال المسرح، وبالتحديد على خشبة مسرح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عرض شعر "مسرح" لأشعار علي المصطفى.
وأما بدايته مع الدراما فكانت من خلال مسلسل "الشاطر حسن"، ثم توالت أعماله الدرامية متنوعة بين السهرات التلفزيونية والمسلسلات، وكان من أبرزها: "وجه بن فهرة"، "عائلة بو كلش"، "خزنة"، "الدفتر الأزرق"، "أوراق متساقطة"، "كيف تمتنع عن التدخين؟"، "ردة فعل"، "آخر العنقود"، "الدوائر"، "أولاد بو جاسم"، "شقة الحرية"، "البيوت أسرار"، "نوادر العرب"، "سرور"، "القرار"، "يوم الأسرة"، "جواهر 2"، "أحلام السنين"، "صدق الله العظيم"، "محبوب الطيور"، "نيران"، "الديرة نت"، "عد واغلط"، "طعم الأيام"، "طاش ما طاش"، "جروح باردة"، "خلك معي 7"، "شوية ملح"، "السديم"، "دموع الرجال"، "بهلول الشاعر"، "ملاذ الطير"، "دمعة عمر"، "حتى التجمد"، "بيتنا الكبير"، "يا خوي"، "رحلة الانتقام"، "أخوة الشر"، "أبو العصافير"، "حكايات بابا فرحان"، "الدار"، "الدنيا لحظة"، "غصات حنين"، "الدريشة"، "مجاديف الأمل"، "طاش 13"، "أبو شلاخ البرمائي"، "نجمة الخليج"، "تسونامي"، "أوه يا مال"، "جنون المال"، "عرس الدم"، "عائلتي"، "التنديل"، "رسائل من صدف"، "آخر صفقة حب"، "عيال بحر"، "دروب المطايا"، "فنجان الدم"، "الجيران"، "متلف الروح"، "رحلة المليون"، "أبواب الغيم"، "الصراع"، "فينك"، "توق "، "سماء ثانية"، "عمر بن الخطاب"، "لعبة الشيطان"، "هشتقة"، "وطن النهار"، "المجهولة"، "الحب سلطان"، "ريحانة"، "حب ولكن"، "للحب جنون"، "أنيسة الونيسة"، "لو أني أعرف خاتمتي"، "عام الجمر"، "سيلفي"، "صديقاتي العزيزات"، "منا وفينا"، "جود"، "ساق البامبو"، "الدمعة الحمراء"، "حارة الشيخ"، "سيلفي 2"، "مستر كاش"، "بين ليلة وضحاها"، "آخر المطاف"، "العقاب والعفراء"، "كحل أسود قلب أبيض"، "الخطايا العشر"، "عطر الروح"، "هارون الرشيد"، "غصون في الوحل"، "لا موسيقا في الأحمدي"، "اختراق"، "حارس الجبل"، "أم هارون"، "وساوس"، "المنصة"، "بيت بيوت"، "دار غريب"، "خارج السيطرة"، "ست الحسن"، "خيوط المعازيب"، "الوعد"، "خريف القلب"، "عابر سبيل".
أعمال عبد المحسن النمر بعالم السينماكما أبدع الفنان عبد المحسن النمر بعالم السينما من خلال عدد من الأفلام كان منها: "شمس"، عقاب"، "ظلال الصمت"، "الدائرة"، "من ألف إلى باء"، "ثوب العروس"، "سكة طويلة"، "هجان".
مشاركات الفنان عبد المحسن النمر بالمسرحولم ينسَ الفنان عبد الحسن النمر أن بدايته الفنية كانت من خلال المسرح؛ حيث شارك بعدد من المسرحيات منها: "بيت من ليف"، "زواج بالجملة"، "كماشة"، "البنت والساحر"، "الصياد الصغير"، "عنتر بعد التجميل"، "مناحي والملايين"، "الضريرة والحب"، "العيال كثرت".
التكريمات والجوائز لـ عبد المحسن النمروحصل الفنان عبد المحسن النمر على عدد من التكريم والجوائز كان منها:
- جائزة مهرجان القاهرة للإعلام العربي كأفضل ممثل دور ثانٍ عن دور "الأعمش" في مسلسل فنجان الدم.
- كُرِّم من قبل مسرح الدمام.
- كُرِّم عن أعماله ومسيرته الفنية من مهرجان أفلام السعودية الدورة الـ10.
- جائزة "أفضل ممثل" في الدورة السادسة عشرة من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في مملكة البحرين عام 2024م، عن دوره في مسلسل "خيوط المعازيب".
- كُرِّم في مهرجان أوتنابيشتم الدولي للإبداع بالعراق.
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