إيمان رياض تكشف تفاصيل إصابتها بشرخ في العظام وارتشارح في الحوض

تفاصيل إصابة إيمان رياض

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حضور إعلامي مميز لإيمان رياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 04:21 مساءً - كشفت الإعلامية إيمان رياض تفاصيل إصابتها بشروخ ورضوض متفرقة خلال الساعات الماضية، أثناء تواجدها في أحد الأماكن العامة بسبب الإهمال، وتحدثت عن خضوعها لفحوصات طبية للتعرف إلى طبيعة وضعها الصحي.روت إيمان رياض التفاصيل في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام وقالت: "هو طبيعي إن مطعم ولَّا كافيه يمسح الأرض والسلالم بالصابون والمية والناس طالعة نازلة على السلم من غير يافطة ولا مثلث التحذير؟! والغريبة إن مفيش ولا اعتذار ولا أي نوع من الاهتمام! هي الناس وصلت لكده إزاي وامتى؟!".وكشفت عن حالتها وقت الإصابة قائلة: "يا حضرات ده أنا وقعت قدامكم ومن شدة الألم أُغمى عليا! وبقيت بصوت لأول مرة في حياتي بالمنظر ده! فضلت أكتر من ساعة على السلم مش بتحرك من كتر الوجع والرعب يكون جرالي حاجة في العمود الفقري والنخاع الشوكي! صحابي طلبولي الإسعاف وجت وشالوني قدام الرايح واللي جاي وأنا مش ببطل صويت من شدة الألم، وفي المستشفى بعد الإشاعات والرنين طلع عندي شرخ في العظمة العجزية وارتشاح في الحوض".يمكنك متابعة: أفلام عيد الأضحى 2025.. كريم عبد العزيز يواجه تامر حسني للمرة الثانيةوأنهت إيمان حديثها قائلة: "الأماكن اللي زي دي مش عارفين إن دي مسؤولية وأرواح الناس مش لعبة. يا حضرات، أنا بسببكم مش عارفة أمشي، ستر ربنا مش هيكون فيه تدخل جراحي، لكن يجب عدم الحركة حتى يلتئم الشرخ، لكن أنا مع كل ألم ومع عدم استطاعتي للحركة مش مسامحة المستهترين أصحاب الكافيه بعامل النظافة اللي ما يعرفش يعني إيه نظافة في مكان عام".يُشار إلى أن الإعلامية إيمان رياض تقدم برنامج "من القلب للقلب"، على قناة mbc مصر، واستطاعت أن تحقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً خاصة أن البرنامج يتميز بطابع اجتماعي يناقش قضايا المرأة والمجتمع.قد يعجبك: هل تأثرت أسيل عمران بالشهرة في عالم الفن؟ الفنانة تجيب

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