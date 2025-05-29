هايلي بيبر تصبح مليارديرة بعد هذه الخطوة.. وهذا ما فعله زوجها جاستن

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر أنها دخلت بشراكة بعلامة رود التجارية الخاصة بها، مع شركة e.

l.f. Beauty.

وكتبت هايلي التي أصبحت مليارديرة بعد هذه الخطوة كاشفة تفاصيل الصفقة: "عندما أطلقتُ rhode عام 2022، لطالما كانت لديّ أحلامٌ كبيرةٌ للشركة، وأهمُّ ما في الأمر هو مواصلةُ إيصالِ منتجاتِنا إلى المزيدِ من المساحاتِ والأماكنِ والوجوهِ عالميًا. لذا، يُسعدني اليومَ أن أُعلنَ عن شراكتِنا مع e.l.f. Beauty لندخلَ هذا الفصلَ الجديدَ في عالمِ rhode. لقد وجدتُ شركةً تُشاركني نفسَ الأفكارِ وتُقدّمُ رؤيةً تُجسّدُ رؤيةً تُمثّلُ شركةً مُختلفةً، تُؤمنُ بالأفكارِ العظيمةِ والابتكارِ كما أؤمنُ أنا، وستُساعدُنا على مواصلةِ تنميةِ علامتِنا التجارية. أشعرُ بالنشاطِ والحماسِ والاستعدادِ أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى لتولي دورٍ أكبرَ كرئيسٍ للإبداعِ ورئيسِ قسمِ الابتكارِ في rhode، بالإضافةِ إلى كوني مستشارًا استراتيجيًا لـ e.l.f. Beauty.، شكرًا لفريقِ rhode الرائعِ الذي ساعدني في بناءِ الشركةِ على مرِّ السنين. لم أكن لأُحقّقَ ذلكَ لولاكم جميعًا. ولمجتمعِ rhode، شكرًا لكم على دعمِكم المُستمرّ، وعلى تواجدِكم في هذهِ الرحلة، سيكونُ هذا الفصلُ القادمُ أكثرَ روعةً معًا! كما قلت، هذه مجرد البداية".

وقد تفاعل الجمهور مع خطوتها هذه، طالبين منها الإنفصال عن زوجها المغني العالمي جاستن بيبر، وجاء بين التعليقات: "أنا مجرد متابع عابر لهايلي بيبر، لكن عليها أن تأخذ مليار دولار وتهرب من هذا الرجل"، "هايلي، اطلبي الطلاق الآن قبل أن يسرق جاستن كل هذا المال".

من جهته إكتفى جاستن بالتعليق على الأمر بنشر صورة هايلي فقط.