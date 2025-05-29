"ملكة جمال الكون" لـ تامر حسني والشامي تتخطى الـ 10 مليون مشاهدة في يومها الرابيع

ميرنا وليد - بيروت - تحقق أغنية "ملكة جمال الكون" للفنان المصري تامر حسني والفنان السوري الشامي نجاحاً كبير عالمياً بعد ان تخطت الـ 10 مليون و 200 ألف مشاهدة بعد 4 ايام من طرحها على يوتيوب.



العمل ينبض بالحيوية ويقدّم مزيجًا موسيقيًا يجمع بين المقسوم والدبكة الشرقية في قالب عصري متجدّد.

الأغنية، التي شارك الثنائي في كتابتها وتلحينها، تحمل توقيعًا مزدوجًا في كل تفاصيلها الفنية، إذ تولى الشامي مع إليان دبس مهمة التوزيع، ما أضفى على العمل لمسة شرقية بإيقاع صيفي مميز.

أما الإخراج، فكان من نصيب تامر حسني نفسه، الذي حرص على تقديم الكليب بأجواء مرحة وصيفية مليئة بالألوان والرقص والدبكة، وقد تم تصويره في منطقة الدامور اللبنانية، المعروفة بجمال طبيعتها وشواطئها الزرقاء.