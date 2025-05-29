بسبب إبتعادها عنهما لفترة طويلة.. نادين نسيب نجيم توجه رسالة لولديها

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن حزنها لفراق ولديها، بسبب ظروف تصويرها عمل خارج لبنان، وعبرت عن شوقها لهما.



وشاركت نادين نجيم الجمهور صورة تجمعها بهما، وكتبت: "أتمنى لو أستطيع العودة إلى هذه اللحظات الثمينة، أتمنى تمضية المزيد من الوقت برفقتكما، وأفرح في كلّ لحظة تنموان فيها أمامي. الام العاملة ستشعر دائماً بالذنب في داخلها".

وفي مفاجأة أسعدت جمهور الدراما العربية، أعلنت نادين نسيب نجيم رسميًا انضمامها إلى بطولة مسلسل رمضاني جديد لعام 2026، في عمل ضخم يجمعها وللمرة الأولى مع الممثل التونسي ظافر العابدين، ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان".

هذا التعاون المرتقب شكل مصدر حماسة كبيرة بين المتابعين، إذ لطالما تمنى الجمهور رؤية هذا الثنائي في عمل درامي مشترك.

ونشرت نادين نجيم عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بوسترًا ترويجيًا أوليًا للمسلسل، ظهرت فيه إلى جانب ظافر العابدين، معلّقةً بعبارة مثيرة:"قنبلة الموسم... نادين نجيم وظافر العابدين معًا في رمضان 2026".

